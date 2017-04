ILUNION FIRMA UNA ALIANZA CON LOS HERMANOS LUNA PARA OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD EN SU OFERTA ESPECIALIZADA DE GOLF

Etiquetas

- Suscrito en el estand que ILUNION Golf Facility Services tiene en la Feria de Unigolf que se celebra en Ifema. ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ha firmado un convenio con Moonmasters, empresa de los hermanos Luna, seleccionadores nacionales de golf, para el asesoramiento y el impulso de proyectos de golf del máximo nivel.Según informó ILUNION en una nota de prensa, el acuerdo fue suscrito por el consejero delegado del Grupo ILUNION, Alejandro Oñoro, y por el seleccionador nacional de golf, Kiko Luna, en el estand que ILUNION Golf Facility Services tiene en la feria Unigolf, que se celebra del 20 al 22 de abril en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid (Ifema).La empresa de los hermanos Luna materializará este convenio junto con el Club Deportivo Somontes e ILUNION Golf Facility Services, según la misma nota. En la Escuela de Golf del Club Deportivo Somontes, que nace en virtud de este acuerdo, los hermanos Luna impartirán clases individuales y colectivas, de alta competición y de juego corto. Además organizarán campamentos y eventos relacionados con esta disciplina deportiva. “La escuela contará con una metodología única y la tecnología más avanzada en el mundo de este deporte”, añade la nota.Por su parte, ILUNION Golf Facility Services prestará sus servicios de mantenimiento de calidad, así como el asesoramiento técnico de greenkeepers especializados. El acuerdo establece, además, que ambas partes realizarán acciones comerciales coordinadas para ofrecer estos servicios de mantenimiento.ILUNION Golf Facility Services gestiona de forma integral tanto los servicios que un campo deportivo de este tipo requiere como tal (jardinería, mantenimiento de pavimentos, césped, etc.), como todos aquellos que unas instalaciones de estas características necesita externalizar (lavandería, seguridad o catering, por ejemplo).“Con una experiencia de más de 30 años en el mantenimiento de céspedes deportivos, ILUNION ofrece soluciones profesionales para campos de golf basadas en la responsabilidad medioambiental y la gestión orientada a resultados”, explica la nota de prensa, que agrega que entre sus clientes están empresas destacadas como el Real Madrid C. F., Club de Golf La Faisanera de Segovia y Club de Golf Buenavista de Tenerife.UN CLUB RENOVADOPara el Club Deportivo Somontes, la firma de este convenio supone el inicio de una etapa con un nuevo modelo de negocio, “basado en la innovación y con el apoyo de deportistas de élite en cada una de sus áreas deportivas (golf, pádel, tenis, fútbol, entre otras)”.En el marco de Unigolf, el Club Deportivo Somontes presentó su nueva propuesta de ocio deportiva, “con unas instalaciones y servicios actualizados para dar respuesta al público más exigente”, remarca el citado grupo empresarial de la ONCE y su Fundación.Este espacio de deporte, de 180.000 metros cuadrados, está ubicado en el Monte de El Pardo, un ecosistema privilegiado y de alto valor ecológico que se encuentra a escasos minutos del centro de Madrid. Sus instalaciones, todas adaptadas y accesibles (19 pistas de pádel, 13 pistas de tenis, cancha de golf, campo de futbol 7, 2 piscinas olímpicas, salas de fitness, etc), así como sus escuelas deportivas, campamentos y restaurantes, “constituyen un ambiente ideal para la práctica deportiva, el ocio y el entretenimiento familiar”, remarca el grupo en su nota de prensa.El próximo 1 de junio se inaugurará la ILUNION Golf Área, una nueva cancha de golf con ‘tee line’ de césped natural, 9 ‘greenes’ de recepción, zona de control de distancias (de 40 a 140m.), zona de juego corto, restaurante y aparcamiento a pie de cancha, entre otros.COMPROMISO CON LA DISCAPACIDAD El Club Deportivo Somontes, perteneciente a ILUNION, supone la inmersión del grupo empresarial de la ONCE y su Fundación en el mundo del ocio y del tiempo libre. Calificado como de Centro Especial de Empleo, cuenta con una plantilla de 35 empleados de los cuales más del 90 % son personas con discapacidad.Por su parte, ILUNION Golf Facility Services cuenta con una plantilla de 68 trabajadores de los cuales el 6% son personas con discapacidad.