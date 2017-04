Jon Rahm: "Me motiva ser un referente, que la gente se divierta"

Etiquetas

El vasco repasa el Masters, mantiene miras altas y confirma su participación en el Valderrama Masters

El golfista español Jon Rahm sigue con su ambición profesional en aumento después del sabor a "decepción" que le dejó su primera participación en el Masters de Augusta, dispuesto a convertirse en el próximo "referente" de este deporte buscando entrar en la historia alcanzando el número uno y triunfando en el 'Grand Slam'.

"Sería una alegría ayudar a gente, a niños, a jugar a este deporte, como hizo Seve. Un referente más puede ayudar. Es un orgullo pensar que pueda influir a gente que me sigue y que no juega al golf, que crezca en España. Me motiva ser un referente, que la gente se divierta", indicó este viernes en una videoconferencia coincidiendo con Unigolf, en Ifema.

En una abarrotada sala de prensa de la Feria de Madrid, la revelación de la PGA, en su primer año en el circuito americano, respondió durante más de una hora a toda clase de preguntas. Rahm, con esa confianza y desparpajo que han deslumbrado estos 9 meses de profesional, volvió a dejar claro su alta ambición profesional, dispuesta a trascender como los Severiano Ballesteros, Jack Nicklaus o Tiger Woods.

La comparativa con el genio de Pedreña le abruma y recuerda que 'Seve' fue único, del mismo modo que un Tiger Woods que atraviesa ahora por mal momento. "Un orgullo tremendo. Seve para mí es el más grande por diferentes razones. Que me comparen con alguien como Seve, con lo que hizo, me hace mucha ilusión, pero no soy Seve ni pretendo serlo. Él fue único y no habrá nadie como él", comentó.

"Lo que sí intento es hacer lo que hizo él por el golf en España, no sería lo que es ahora, tampoco la Ryder, para mí es un referente", añadió, antes de responder sobre Tiger, quien de nuevo pasó por quirófano esta semana. "Hace poco Phil Mickelson le dio las gracias a Tiger por hacer lo que ha hecho. El nivel del golf está donde está por él", afirmó.

Por otro lado, el jugador vasco no ocultó la "decepción" que supuso el Masters, pese a ser su primer asalto a Augusta, donde terminó 27º. "Ese día no era para mí, era todo para Sergio. Fue fatiga. Mi cuerpo no dio para más. Una semana de 'grande' es muy intensa. Fue cansancio físico y mental, me ayuda de experiencia", confesó.

"EN LOS 'GRANDES' HAY QUE TENER MUCHA PACIENCIA"

Sin embargo, de su primera experiencia en Augusta sale con la clave de la "paciencia", pero el tipo de recorridos son distintos de cara al resto del 'Grand Slam'. "El Masters es un 'grande' algo diferente al resto. Es complicado llevarse algo al resto. Yo que soy agresivo en la PGA me va muy bien pero en los 'grandes' hay que tener mucha paciencia. No es solo hacer 'birdies' sino eliminar los números grandes", confesó.

Ahí reconoció el lastre que le impidió escalar posiciones hace dos semanas en la pelea por la chaqueta verde. "No sé si fue por una estrategia demasiado agresiva. Quedé muy decepcionado porque los días de viento hubo pocos que jugaron mejor que yo. El sábado iba bien y esa bola al agua en el 12 me hizo daño, pero del 16 al 18 jugué bastante mal todos los días", afirmó.

"Lo he dicho varias veces, quiero ser número uno del mundo y ganar un 'grande'. Es lo que me motiva, soy un enfermo del golf. Ponerme una chaqueta verde, levantar la jarra de clarete o el wanamaker, ganar el US Open, es algo que me motiva. Que gane Sergio hace que quiera ganarlo aún más, otro referente de una época como lo fue Seve, ídolos, y yo considerarme el siguiente, aunque si lo gana otro antes no me enfadaría, pero me encantaría unirme a ellos", reconoció.

Por último, el de Barrika reveló que Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo, le ha pedido que siga disfrutando con calma porque la Ryder Cup "llegará", y no supo precisar su calendario en Europa, aunque sí confirmó su presencia en octubre en el Valderrama Masters, en Sotogrande (Cádiz), y sin duda su intención de pelear por la Carrera a Dubai además de la FedEx Cup.