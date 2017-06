Marc Márquez: "Ganar en casa siempre hace más ilusión"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que ganar "en casa" siempre hace "más ilusión" y es lo que intentará hacer este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aunque para ello ve necesario tener buenas sensaciones de este viernes en los libres y escoger bien el neumático a tenor del calor y de los problemas que han tenido con las gomas en lo que va de Mundial.

"Montmeló es un buen sitio para ganar, me gustaría ganar porque en casa siempre hace más ilusión. Espero tener una buena sensación desde el principio con la moto, ayudaría a intentar ganar el domingo. Intentaremos como siempre dar el cien por cien y algo más para luchar por la victoria el domingo", comentó en rueda de prensa.

Márquez, que tuvo "cero 'feeling'" con el neumático delantero en la pasada cita de Mugello, espera tener una mejor sensación esta vez. "Si tienes una moto con la que te sientes muy cómodo y que acelera bien tienes menos problemas de neumáticos porque los fuerzas menos. Si dependes bastante de la confianza de delante para recuperar lo que pierdes en las frenadas, si tienes problemas en los neumáticos, lo notas más", apuntó.

"El 'drop' en el neumático trasero existe pero el problema es peor en el delantero. Tenemos diferente compuestos que el año pasado, en cada carrera tenemos neumáticos asimétricos y creo que con 50 grados en pista no es necesario. Por eso creo que tenemos más problemas este año, no estoy de acuerdo con llevar asimétricos a 50 grados", se sinceró el piloto de Cervera.

De todos modos, reconoció que los problemas con los neumáticos no sirven de excusa y que deben dejarlos atrás. "Hay pilotos contentos, al final Michelin intenta hacer el mejor trabajo y poner a 24 pilotos de acuerdos y que estemos todos contentos es siempre imposible. No hay excusas, el neumático es el mismo para todos y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al neumático, de momento no lo conseguimos del todo pero lo intentaremos", comentó.

NUEVO TRAZADO

Preguntado por el nuevo trazado del Circuit para las motos, similar al de la Fórmula 1, reiteró que el cambio es por seguridad, pues se empezó a pensar en el cambio tras el accidente mortal de Luis Salom el año pasado. "El otro era más natural, un circuito único", dijo.

"Ahora tiene como dos partes, es un cambio en dos curvas pero es un gran cambio. Paso a paso encuentras la mejor trazada, y es interesante averiguar cómo ir rápido. Es un cambio por seguridad, si beneficia o no, no hay gran diferencia", comentó.