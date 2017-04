La inglesa Parker conquista el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open

Etiquetas

La golfista inglesa Florentyna Parker se adjudicó el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, perteneciente al Circuito Europeo femenino, celebrado en el Golf Terramar de Sitges (Barcelona), donde se coronó después de un agónico 'play-off' de desempate contra la sueca Anna Nordqvist y la española Carlota Ciganda.

Parker, que dio un paso de gigante para estar en la Solheim Cup, triunfó en una emocionante jornada final, abocado al desempate con la británica, la sueca y la española empatadas en 15 golpes bajo par. La malagueña Azahara Muñoz se quedó a un golpe.

La británica realizó un ejercicio de supervivencia en cuatro hoyos de desempate, con un 'birdie' que le dio el título sobre Nordqvist. Carlota, que se le escapó la gloria en el 18 por escasos centímetros, se quedó fuera del desempate en el primer hoyo. Antes del 'play-off', la inglesa Melissa Reid desperdició los cuatro golpes que manejaba de colchón en el liderato tras el sábado.

"Es una pena, pensaba que lo iba a ganar porque iba jugando cómoda, tranquila y sabiendo que tenía pares 5 por delante para hacer daño. El 18 lo he jugado muy bien, pero ha sido una lástima fallar el putt. Lo he tirado un poco más fuerte de la cuenta, justo donde quería, pero no ha entrado", afirmó Ciganda.

"No quería que se me fuera por la izquierda y al final se fue tocando borde derecho. Así es el golf, pero estoy contenta porque he jugado bien. La clave fue el +1 del primer día, porque luego he hecho -16 en tres días, y eso suele ser resultado ganador en cualquier torneo. Me ha encantado la semana, que haya venido tanta gente y sobre todo tantos niños a vernos, es genial. Me encanta jugar en España y me motiva mucho, espero quitarme la espina en el Open de España", añadió.