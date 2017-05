Tiger, un descenso a los infiernos que le toca la cartera: ha 'tirado' 1.000 millones

Etiquetas

Michael Jordan, Maradona, Roger Federer, Usain Bolt o Michael Schumacher están entre los mejores de la historia. En el mismo escalón se sitúa Tiger Woods, el deportista en activo que más dinero ha ingresado a lo largo de su carrera. En su palmarés, 73 triunfos en el PGA y 14 'Majors', incluido los cuatro grandes de forma consecutiva entre 2000 y 2001, y solo por detrás de los 18 de Jack Nicklaus. Sus cuentas han dado cobijo durante los últimos 20 años a 1.650 millones de dólares (1.437 millones de euros), en gran medida por su tirón publicitario. Pero su vida es otro ejemplo de que del éxito al fracaso solo hay un paso y de cómo todo lo que ocurre en la infancia tiene su reflejo en el futuro.

A los 41 años, Tiger compite contra sí mismo en el deporte y en la vida. Apartado de los campos de golf desde febrero por problemas de espalda, fue detenido el lunes de madrugada al sur de Florida (Estados Unidos) por provocar un accidente. Dos pruebas de alcoholemia le dan la razón y demuestran que el nivel de alcohol en su sangre era de cero. El golfista ya había publicado en su defensa "que el alcohol no tuvo nada que ver, fue una reacción inesperada a unos medicamentos. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tanto".

El lunes pasó cuatro horas arrestado y pagó 1.000 dólares como fianza. Una minucia para su imperio. Porque desde 1996 cuando ganó dos torneos a los 20 años, el dinero no le ha faltado. Ya por entonces, Nicklaus dijo que Woods era "el golfista más sólido que he visto a cualquier edad". Fue más allá y añadió que “tanto Arnold Palmer como yo estamos de acuerdo en que podríamos sumar nuestros 'Majors' (23) y este chico debería superarnos". Pero se quedó en 18 porque su carrera ha sido un ir y venir desde 2006, cuando murió su padre.

El entorno le perjudicó

María Acacia López-Bachiller, jefa de prensa del European Tour, conoce a Tiger desde 1997, solo un año después de su debut. Recuerda que "vino a Valderrama (Cádiz) antes del Open Británico y era un tipo totalmente accesible. Ese año ganó su primer "Major' en Augusta y poco después volví a verle con el equipo de la Ryder Cup. Entonces ya todo era Tiger, Tiger y Tiger, pero aún se podía hablar con él. En 1999, de nuevo en Valderrama, todo cambió. Llegó rodeado de seis guardaespaldas y de su mánager y se convirtió en inaccesible. Todo era culpa de su entorno. No podíamos acercarnos a él ni en la zona de prensa”.

Porque la vida de Tiger siempre ha estado marcada por la sobreprotección, especialmente la de su padre, militar y combatiente en la Guerra de Vietnam: "Mi padre era mi mejor amigo y mi mayor modelo a imitar, por lo que lo echaré de menos profundamente", afirmó el día que murió.

María Acacia López-Bachiller conoce a la perfección el pasado de Tiger y afirma que "sus padres le educaron solo para jugar y ganar al golf y no para la vida. Todo eso le ha pasado factura con el paso de los años. Desde que era un niño ya le enseñaban a jugar al golf para ser campeón. Nunca en su carrera jugó contra otros niños y cuando tenía 17 o 18 años no podía salir con los amigos porque tenía que estar centrado en el golf. Su padre murió en 2006 y fue un golpe muy duro para él. Su vida cambió".

El mejor pagado durante 11 años

Pese al golpe que le dio la vida, Tiger ingresó más que nadie durante más de una década de forma consecutiva (2000-2011), e incluso también en 2013. En 2007, según la revista Golf Digest, superó las ganancias de los 70 mejores jugadores del PGA Tour en conjunto. Entonces, se convirtió en el primer deportista de la historia que llegó a los 1.000 millones de ingresos acumulados en toda su carrera. Las cuentas de Tiger rebosaban gracias a marcas como Gillette, Gatorade, Electronic Arts o AT&T. En 2008 ganó otro 'Major y parecía reconducir su carrera, pero 2009 fue el principio del fin.

Sufrió un accidente de coche tras una discusión con su mujer, que habría descubierto hasta 10 infidelidades del golfista. Su imagen cayó y perdió cinco patrocinadores, 50 millones de dólares en ingresos anuales, el número 1 de ranking mundial de golf y su matrimonio. Su vida se rompía en pedazos y necesitó un tiempo para recomponerse. "Después de una profunda reflexión, he decidido retirarme del golf por un periodo de tiempo indeterminado. Yo debo afanarme ahora en ser un mejor esposo, un mejor padre y una mejor persona". Después de más de un año parado volvió a competir, aunque nunca a su mejor nivel.

Nike le sigue pagando 20 millones

Nike decidió no abandonarle. La marca deportiva siempre le ha sido fiel y aún le paga más de 20 millones de dólares al año. En gran medida porque genera unos 800 millones de dólares con su línea exclusiva de productos. También siguen a su lado otras marcas como Hero MotoCorp, Kowa, Rolex y Upper Deck. Motivos económicos no le faltan para seguir compitiendo, ya que fue el duodécimo deportista mejor pagado del año 2016. Pese a ello, solo ha participado en 18 torneos desde 2014.

Según los datos de Forbes, es el número 51 entre las 100 celebridades del mundo gracias a los 45,5 millones de dólares que ganó en 2015 (Taylor Swift fue la que más dinero obtuvo, 170 millones de dólares), mientras que en 2015 se situó en el número 26 entre los empresarios más ricos menores de 40 años con una fortuna valorada en 700 millones dólares (Zuckerberg, 47 billones). Jordan es el único deportista de la historia que ha ganado más dinero que él, pero ha amasado gran parte de su fortuna después de retirarse (1.700 millones de dólares).

Convierte en oro todo lo que toca

La marca 'Tiger Woods' siempre ha sido una potencia económica en sí misma. En el año 2001 escribió el libro de golf más vendido para aprender a jugar al golf (How I Play Golf). Vendió 1,5 millones de copias solo en su primera edición.

EA Sports también aprovechó su tirón y renombró sus videojuegos de golf. Así, lanzó al mercado Tiger Woods PGA Tour en el año 1998. Su éxito fue tal que también pusieron a la venta las ediciones de 2002, 2004 y 2005 para teléfonos móviles. Después de 16 años, EA le sustituyó en 2013 por Rory McIlroy.

Campos de golf y restaurantes

En el año 20014, Tiger Woods estrenó el primer campo de golf diseñado por él mismo. Lo hizo en un resort de lujo (El Cardonal Course) situado en México. En diciembre de 2016, inauguró en el mismo país el campo Los Cabos. En mente tiene más proyectos, entre ellos, construir un campo en Dubái en unos terrenos que son propiedad del actual presidente de EEUU y que se llamará Trump World Golf Club in Dubái.

Además, Tiger también tuvo tiempo en 2015 para inaugurar un restaurante de lujo en Palm Beach, una zona exclusiva de Miami. Según informó Fox News, el golfista gastó 8 millones de dólares en poner en marcha este proyecto.

A día de hoy, su propiedad con más valor es la mansión de Jupiter Island (Florida), que tiene un precio de mercado de 60 millones de dólares. Además, tiene su jubilación asegurada por una pensión estimada en 20 millones por parte del PGA Tour, según informó el periodista Tour Ron Sirak. Tiger ha gastado mucho dinero a lo largo de su vida, aproximadamente 950 millones de dólares. Si sigue a este ritmo y aunque parezca increíble, tendrá que seguir explotando su imagen una vez se retire para vivir otros 40 años más.