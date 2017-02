The Jesus and Mary Chain, The Hives y Love of Lesbian, primeros confirmados para el Kutxa Kultur de San Sebastián

Etiquetas

El festival Kutxa Kultur de San Sebastián se traslada de Igeldo al hipódromo de Lasarte y será el 15 y 16 de septiembre

El festival Kutxa Kultur de San Sebastián se traslada este año del parque de atracciones del monte Igeldo al hipódromo de Lasarte, donde abrirá un nuevo ciclo para los próximos cinco años. Los primeros nombres confirmados para esta cita, que tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre, son The Jesus and Mary Chain, los suecos The Hives y Love of Lesbian.

En rueda de prensa en San Sebastián, el director del festival, Sergio Cruzado, acompañado del director del hipódromo Peio Urtasun, y del ilustrador Mikel Casal, que firma el cartel de este año, ha dado los detalles de esta edición que por cuestiones "técnicas" deja el centenario parque de atracciones de Igeldo y tendrá lugar en el hipódromo de Lasarte, donde ampliará su aforo pasando de 5.000 personas al día a unas 8.000 y su superficie que de unos 2.000 metros cuadrados se ampliará a unos 10.000.

Cruzado ha explicado que, además de conciertos en cuatro escenarios, alguno de ellos bajo carpa de circo, a cargo de 30 grupos, habrá carreras de caballos durante el día y se trabajará con "la liturgia" de la hípica. Además, ha subrayado que este nuevo espacio permitirá "mejorar" y aportar "más a nivel artístico", al festival. "Queremos mejorar en creatividad, con más ideas que seguir inventando", ha señalado.

A ello ha añadido que el festival que ofrecerá este año, por primera vez, con zona de acampada, premios y "un montón de novedades" y recuperará "el espíritu" de su primera edición, manteniendo su identidad de "evento familiar, original, único y divertido". Cruzado ha destacado también que el nuevo recinto "será más cómodo, pudiendo acoger también las sesiones electrónicas nocturnas".

En cuanto a las primeras confirmaciones de grupos, ha señalado que The Jesus and Mary Chain, que tocaron en el BBK Live de Bilbao en 2015, se presentan "como los grandes cabezas de cartel de esta edición y de la historia del festival". La banda escocesa presentará en el Kutxa Kultur Festibala su nuevo álbum 'Damage and Joy' que se publicará en abril de este año.

Además, los suecos The Hives seleccionarán los mejores hits incluidos en sus cinco álbumes de estudio, entre ellos 'Hate to Say I Told You So'. Love of Lesbian volverán al festival donde ya tocaron en 2012 para presentar su nuevo álbum 'El poeta Halley'.

ABONOS

Por otro lado, Cruzado ha destacado que, gracias a un acuerdo con Euskotren, se ofrecerán trenes durante todo el día y la noche al festival desde el eje Bilbao/Eibar y Hendaya/Burdeos. Los abonos están ya a la venta, a través de los medios habituales, por un precio "especial" de 30 euros que se mantendrá hasta el próximo 8 de marzo.

Aquellos que ya hayan adquirido entradas y no puedan acudir al festival se les reintegrará el dinero de las entradas en los mismos puntos en los que se hayan adquirido hasta el 28 de febrero. Urtsun ha destacado que con esta iniciativa buscan que el hipódromo esté "abierto a las nuevas tendencias".

Por su parte, Casal ha agradecido la "libertad" que se le ha proporcionado a la hora de diseñar el cartel del festival, con la imagen de jockey a caballo con una guitarra en la espalda, con algunas "líneas rojas" como mantener un "punto loco y festivalero".