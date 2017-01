Club Gurutzeta Patin Taldea denuncia las "goteras" en la pista de Gorostiza que imposibilitan la práctica del hockey

Etiquetas

Piden al Ayuntamiento de Barakaldo que solucione un problema que sufren "hace 4 años" y que "pone en peligro la continuidad" del club

El club Gurutzeta Patin Taldea ha denunciado que la pista exterior del polideportivo de Gorostiza en Barakaldo, que utiliza como cancha de entrenamiento y para la disputa de partidos de hockey, está "impracticable" debido a las goteras que provocan charcos, "dejando absolutamente inutilizables las instalaciones", y ha pedido al Ayuntamiento vizcaíno "una solución para un problema que arrastraba desde hace cuatro años" y que "pone en peligro la continuidad" del club.

En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente del Club Gurutxeta Patin Taldea y responsable de la sección de hockey, Javier Gamarro, ha explicado que llevan "casi cuatro años demandando una solución" al Ayuntamiento de Barakaldo porque la situación es "bastante problemática".

Según ha indicado, la pasada semana, con el temporal de lluvia, no pudieron entrenar "ni un día" en la pista de Gorostiza, y tienen que trasladarse a otros polideportivos "donde otros equipos nos ceden sus instalaciones, porque en la pista exterior de Gorostiza es imposible practicar hockey ni cualquier otro deporte".

Gamarro ha denunciado que, "incluso abonados han tenido que suspender sus actividades, porque es imposible practicar cualquier deporte en unas instalaciones que están absolutamente encharcadas, como si hubiese entrado el río dentro de la pista".

El responsable del club ha indicado que, por la noche, con el frío "el agua se condensa en el tejado y durante el día cae a la pista". Además, ha añadido que "cuando llueve es exagerado, porque una parte del campo está inutilizable". "Cuando no llueve podemos patinar y hacer algún ejercicio, pero cuando llueve y condensa es imposible hacer cualquier cosa", ha lamentado.

Tras señalar que el polideportivo de Gorostiza está "dejado de la mano de dios en general", Gamarro ha denunciado que el pabellón exterior "está casi para tirarlo y levantarlo de nuevo". Como solución, desde el club han propuesto que les dejen utilizar el pabellón interior, "con un desembolso prácticamente cero".

En ese sentido, ha asegurado que "sería cuestión de reorganizar horarios, pero es perfectamente factible desarrollar nuestras actividades en el pabellón cubierto, ya que únicamente tendríamos que trasladar las vallas de protección de la pista exterior a la cancha cubierta", con lo que el desembolso económico es "prácticamente cero, porque solo se gastaría lo que valga la mano de obra de instalarlas, porque no hay que comprarlas".

Otra solución, ha precisado, pasaría por arreglar la pista exterior, lo que "exige más dinero" y desde el Ayuntamiento "nos dicen que no hay dinero", con lo cual "es complicado que lo acondicionen".

"Llevamos cuatro años de buenas palabras, pero la situación se va agravando cada vez más", ha advertido Gamarro, quien ha anunciado la intención del club de llevar su problemática al pleno municipal, ya que, "en principio, tenemos el apoyo de todos los partido políticos, y el problema es únicamente de donde se saca el dinero para arreglar la pista exterior, en caso de que se quiera arreglar".

DESAPARICIÓN DEL CLUB

Javier Gamarro ha advertido de que si la problemática persiste, el club acabe desapareciendo, porque "si el equipo senior no puede jugar partidos va a desaparecer, y si el equipo senior desaparece no hay monitores, y si no hay monitores no hay equipos en categorías inferiores y, al final, poco a poco, la tendencia puede ser a desaparecer".

Por último, ha asegurado que lo que demandan es "disfrutar de las mismas instalaciones y condiciones que el resto de clubes de Barakaldo", así como "dignidad" para el hockey patines.