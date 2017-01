Un jugador de rugby muere a causa de un cáncer de huesos que le detectaron al darse un golpe

Etiquetas

Jacob Maloy no ha podido vencer la batalla contra el cáncer y ha muerto a los 17 años. Conocido como 'Jake', era un chico totalmente normal que jugaba a rugby en el Camborne Colts de Reino Unido hasta septiembre de 2015. Fue entonces cuando recibió un golpe fortuito en su pierna izquierda que le causó fuertes dolores. Los médicos dieron normalidad a la situación, pero dos meses después, las exploraciones diagnosticaron cáncer de huesos.

Se trata de una enfermedad que afecta solo a tres de cada millón de personas y una de ellas fue 'Jake'. Como cuenta 'Mirror', le diagnosticaron el osteosarcoma el 28 de diciembre de 2015 y entonces comenzó un tratamiento agotador que duró varios meses.

"A principios de enero se sometió a una operación en Oxford donde le extirparon todo el tumor de su pierna izquierda y le extrajeron tres cuartos del hueso del muslo. También le pusieron un hueso protésico", afirma su padrastro.

Después recibió seis sesiones la quimioterapia y "pensamos que había salido bien, pero no fue así y cuando regresó a Oxford comprobaron en un examen rutinario que tenía de nuevo cáncer en la pierna enferma". Su cuerpo no soportó el tratamiento y decidió entonces que no quería continuar con el mismo.

Jake murió en octubre de 2016 y a familia le quiere rendir homenaje por ser un tipo "muy valiente". "Él quería regresar a casa y aprovechar las oportunidades de sacar el máximo provecho de la vida", recuerda su padrastro.

La familia de 'Jake' pretende dar a conocer esta trágica noticia para que el mundo tome conciencia de una enfermedad a la que definen como un "asesino silencioso". Además, han creado una fundación benéfica en nombre de Jacob Maloy cuyo objetivo es sensibilizar y promover la investigación de una enfermedad que afecta casi en su totalidad a jóvenes de entre 14 y 24 años.

Este viernes habría sido su 18 cumpleaños y el sábado varios equipos formados por sus excompañeros se reunieron en el Perranporth Rugby Club para recordar a 'Jake' con un torneo de rugby. Fue el punto de partida de la asociación benéfica que ya ha recaudado miles de euros y con la que se puede colaborar en este email: beverlymaund@yahoo.co.uk.