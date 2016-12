Los mejores vídeos del deporte en 2016

Etiquetas

Goles, cánticos, fallos inconcebibles, espectáculo en las gradas, saltos que valen un oro olímpico... 2016 ha sido un año plagado de deporte con momentos para la historia. Aquí los tienes a solo un click:

1. La salida de Alonso en Sochi, mejor momento del año en la F1

Fernando Alonso comenzó la prueba desde ladécimo cuarta posición y superó siete monoplazas para meterse en la zona de puntos en las primeras curvas.

La accidentada salida del Gran Premio de Rusia estuvo marcada por un toque de Kvyat con Vettel, que terminó con el piloto alemán maldiciendo y fuera de carrera.

2. El gol de chilena de un portero en el último minuto

El Orlando Pirates vencía 1-0 al Baroka FC pero en el minuto 96' el guardameta visitante Masuluke subió a rematar el córner y marcó uno de los goles del año.

3. El tren del St. Pauli que sirve salchichas y cerveza en las gradas

El club de Hamburgo cuenta con un tren en miniatura que pasa cada cinco minutos por la zona vip con salchichas recién hechas en la cocina.

Cada asiento tiene un surtidor de bebida y una televisión para ver las repeticiones. En abril, el Sankt Pauli instaló colmenas en las gradas para producir su propia miel.

4. Un árbitro expulsa a un recogepelotas por un error inocente en Sudáfrica

Victor Gomes, el árbitro más severo del fútbol sudafricano, echó del terreno de juego a un niño recogepelotas por lanzar un balón cuando pensaba que el otro había salido.

No salió y el juego se interrumpió al haber dos balones en el campo. El niño se marchó cabizbajo.

5. Los fans de Irlanda, la mejor afición de la Eurocopa por estos vídeos

Cantaron una nana para dormir a un bebé

En un tren de Burdeos, un grupo de aficionados de Irlanda se toparon con una familia francesa, formada por un padre, una madre y un recién nacido. Los alegres fans de Irlanda no desaprovecharon la ocasión y comenzaron a cantar una nana para que el bebé se durmiese.

This is brilliant! - Irish fans sing lullabies to French baby on Bordeaux train #COYBIGhttps://t.co/Rt3637Qrgg — Love Belfast ❤️ (@love_belfast) 19 de junio de 2016

¡Golazo! Un 'caballo' cuela el balón en una ventana

En Lille, un fan irlandés tenía como reto marcar un gol por una de las ventanas de un edificio, y lo consiguió con máscara de caballo incluida. Sus amigos se volvieron locos.

Un fan irlandés con máscara de caballo marca un gol en la ventana de un edificio de Lillehttps://t.co/jhViH8KwGbpic.twitter.com/CwXjTF2obF — lainfo_deportes (@lainfo_deportes) 21 de junio de 2016

Nada de racismo

Cada vez que los hinchas irlandeses se encontraban a un hombre de raza negra por las calles, le cantaban la mítica canción dedicada a los hermanos Kolo y Yaya Touré. Poco tiene que ver con Irlanda y sus costumbres, pero la cuestión era disfrutar de la Eurocopa.

6. El oro histórico de Ruth Beitia con 37 años

Tres veces campeona de Europa de la especialidad, Beitia se había retirado tras ser cuarta en los Juegos de Londres-2012, y en Río pasó a la primera las alturas de 1,88, 1,93 y 1,97, para cometer tres nulos sobre 2,00. Oro olímpico con 37 años.

7. Un futbolista simula un penalti, dice al árbitro que no es y un rival le besa

Toni Muñoz, delantero español del Bocholt, se dejó caer en el área rival y el árbitro señaló penalti ante las enormes protestas de sus rivales.

El jugador se acercó al colegiado para decirle que no era pena máxima y recibió el agradecimiento de los futbolistas del Baumberg, hasta el punto de que uno de ellos le besó.

8. La afición de San Lorenzo emociona el mundo con Enrique Iglesias

La hinchada del equipo argentino ha compuesto una letra para animar a su equipo sobre los acordes de la versión de 'Duele el corazón'.

En vez de 'si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor', dice 'donde vas, siempre voy con vos, vayas bien o mal, a tu lado estoy Ciclon'.

La hinchada de @SanLorenzo utiliza la canción de E. Iglesias "Duele el corazón" para crear un cántico ¡Brutal!pic.twitter.com/7AsPgNFCkj — Diego Mariño (@Dmarinorr) 27 de octubre de 2016

9. Froome pierde la bici y asciende el Mont Ventoux corriendo

El ciclista británico del Sky chocó contra una moto, dejó la bici entre los aficionados y ascendió a pie unos 250 metros del Mont Ventoux. Intentó llegar a la meta con una bicicleta de la organización, pero las calas de los pedales no le encajaban y no podía pedalear.

El equipo pudo llegar hasta él y le facilitaron otra bicicleta. El incidente con la moto le hizo caer hasta la sexta plaza en la general, pero los jueces no le sancionaron en meta.

10. ¿Es este el mayor fallo a puerta vacía de la historia del fútbol?

Un delantero de Serbia regateó al portero y con todo el tiempo del mundo para marcar, envío la pelota por encima del larguero a escasos centímetros de la línea de gol.

El fallo ha dado la vuelta al mundo. Menos mal (para él) que no ha trascendido el nombre del futbolista.

11. No jugó ni un minuto, pero Belfast recibió como un héroe a Will Grigg con su canción

La selección norirlandesa volvió a casa tras perder en octavos de final ante Gales (1-0), y los aficionados festejaron su buen torneo recibiéndoles en la capital.

El más ovacionado fue sin ninguna duda Will Grigg. El delantero del Wigan no jugó ni un minuto, pero su canción 'Will Grigg's on fire' se convirtió en el 'hit' de la Eurocopa.

12. Gol a lo Messi de un iraní ciego en los juegos Paralímpicos de Río

El jugador iraní Zadaliasghar marcó un golazo al más puro estilo Messi en el encuentro que enfrentó a su selección con la de Marruecos.

El partido de fútbol 5 de los Juegos Paralímpicos enfrenta a dos equipos con 4 jugadores totalmente ciegos y un portero con ceguera parcial.

13. Increíble: el larguero le da una asistencia para marcar un golazo

Un futbolista alemán consiguió uno de los goles del año golpeando la pelota sin dejarla caer tras haber rematado antes al larguero.

El segundo chut es imparable para el portero. El tanto tuvo lugar en la octava división de Alemania.