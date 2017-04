Canet: "Austin es uno de los circuitos que más me gustan"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) afronta optimista el Gran Premio de Las Américas, tercera cita del calendario del Mundial de Motociclismo y que se disputa en uno de los circuitos que "más" le gustan.

"Tengo muchas ganas de comenzar a rodar en el circuito de Austin porque es uno de los que más me gusta de los que componen el calendario. Creo que llegamos al cien por cien de energía y de motivación, con ganas de trabajar y de luchar por lo máximo", señaló Canet en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini reconoció que "no está siendo fácil" para él, pero que nota que "poco a poco" va "avanzando". "Tengo muchas ganas de llegar a Austin para seguir trabajando. El de Las Américas no es uno de mis circuitos favoritos, pero el año pasado no me fue mal del todo; conseguí clasificarme tercero y terminé sexto en carrera. Espero tener en Texas las mismas buenas sensaciones que tuve durante el principio de la carrera en Argentina", admitió.

