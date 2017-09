Rins, Canet y Rabat, protagonistas en las Fans Fest de Estrella Galicia 0,0 en el GP de Aragón

Etiquetas

Los pilotos Estrella Galicia 0,0, Arón Canet y Tito Rabat, y el embajador de la marca, Álex Rins (Suzuki), serán los protagonistas de las 'Fans Fest' de la marca cervecera con motivo del Gran Premio de Aragón de este fin de semana y participarán en dos eventos organizados en el centro de Alcañiz (Teruel).

Según informó Estrella Galicia, Rins participará en un evento abierto al público que tendrá lugar este miércoles de 19.30 a 20.30 horas en La Gruta Café Club donde sus fans podrán conseguir autógrafos y hacerse fotos con él.

"Volvemos a MotorLand y eso para mí significa correr 'en casa', porque allí noto un apoyo especial de la afición. Estoy seguro de que habrá muchos conocidos en la grada y gente que me apoya desde hace tiempo. Y como viene siendo tradición, el miércoles ya calentaremos motores junto con Estrella Galicia 0,0 y podremos disfrutar de un primer contacto con los aficionados, que siempre están de 10 y me transmiten ese plus para el Gran Premio", asegura el piloto de Valdealgorfa.

Por su parte, al día siguiente, a las 19.00, el punto de encuentro para los aficionados del motociclismo será la Plaza del Ayuntamiento de la localidad turolense, donde acudirán Tito Rabat y Arón Canet.

"Siempre es un placer correr 'en casa' y sentir el calor de los aficionados. En MotorLand estoy seguro de que todo ese apoyo será clave para completar un buen fin de semana y vamos a darlo todo. Pero antes de que empiece la acción, estaremos junto a Estrella Galicia 0,0 en Alcañiz, donde será emocionante coincidir una temporada más con todos los amantes del motociclismo", advirtió el piloto catalán de MotoGP.

"Los fans lo son todo en los Grandes Premios y en los de España se siente aún más su presencia. Cuando estás en pista, sientes el calor del público, su apoyo incondicional y su alegría por estar compartiendo esos momentos contigo en el circuito, así que será divertido estar cerca de ellos en el evento que organiza Estrella Galicia 0,0 en la Plaza del Ayuntamiento de Alcañiz, donde seguramente lo pasaremos en grande todos y nos dará un extra de motivación para dar el máximo", indicó el valenciano Canet, tercer clasificado del Mundial de Moto3.

Todos los aficionados que acudan a estos eventos tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de entradas para el Gran Premio de Aragón y en el del jueves, además, se sorteará 'merchandise' oficial del equipo, señaló Estrella Galicia 0,0.