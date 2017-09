EL GRAN PREMIO DE ARAGÓN DE MOTOGP, PROTAGONISTA DEL CUPÓN DE LA ONCE DEL 24 DE SEPTIEMBRE

Etiquetas

El Gran Premio de Aragón de MotoGP protagonizará el cupón de la ONCE del próximo domingo, 24 de septiembre, de forma que cinco millones y medio de cupones ‘abrirán gas’ y difundirán este Gran Premio, que se celebra del 22 al 24 de septiembre en el circuito de Motorland de Alcañiz (Teruel).El cupón fue presentado por la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón; el delegado territorial de la ONCE en Aragón, Ignacio Escanero, y el director gerente de Motorland, Santiago Abad.El Gran Premio de Aragón de MotoGP llega, por octava vez, a Motorland, con los mejores pilotos que demostrarán su pericia en un circuito con 17 curvas, con un desnivel entre el punto más alto y el más bajo de 50 metros y que, además, cuenta con una recta de un kilómetro.Diseñado por Herman Tilke, con la colaboración del piloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, el circuito tiene una longitud máxima de 5.345 metros y una anchura de 12 a 15 metros, ocupando una superficie de 1.320.00 metros cuadrados.El primer Gran Premio Ciudad de Alcañiz se celebró en 1965, disputándose en un trazado urbano. En los años 90 del siglo XX nació la idea de construir un circuito. El proyecto arrancó en 2006, y en 2009, con la inauguración del circuito de velocidad, se completó el complejo deportivo. Motorland Aragón es un complejo multifuncional, con tres áreas dedicadas al deporte, la tecnología y el ocio y la cultura, teniendo siempre presente la pasión por el motor.El Gran Premio de Aragón se ha disputado, desde su primera edición, en el mes de septiembre. Reúne una media superior a los 100.000 espectadores durante todo el fin de semana en cada edición. A nivel de organización, el de Motorland Aragón ha sido distinguido en tres ocasiones (2010, 2013 y 2015) como el mejor Gran Premio del Mundial por el Asociación de Escuderías del Mundial de Motociclismo (IRTA, por sus siglas en inglés).El cupón de la ONCE ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es’.