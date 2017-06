Pierde el conocimiento encima de la moto y se estrella a 225 km por hora

Etiquetas

"Me enferma saber que los organizadores del Trackday se preocupan por prohibirte participar si superas el nivel de ruido por 1 decibelio, pero no comprueban si las motos están bien preparadas". Así empieza una carta el piloto Josuah Boyd, habitual del campeonato británico de motociclismo Superstock 1000.

Boyd se quedó inconsciente en la moto, como se puede apreciar en las imágenes, y se estrelló a 225 kilómetros por hora. El motivo fue una pieza que se desprendió de una Kawasaki ZX10R, que le golpeó en la cabeza y le hizo perder el conocimiento encima de la moto.

En la carta, el piloto relata el milagro y carga duramente contra el Trackday: "El 03/06/2017 podría haber sido mi último día debido a los errores de otra persona. Este incidente fue provocado por el descuido del dueño de la ZX10R amarilla. Una carrocería bien puesta y sujetada no se cae. La quilla impactó contra mi cabeza a velocidades que fácilmente superaban los 220 km/h. Me quedé insconciente de inmediato, permitiendo que mi cuerpo se abalanzase hacia atrás hasta caer por un lado de la moto.", explica.

Afortunadamente, el piloto asegura que no recuerda el incidente y que se despertó en el hospital con visión borrosa y viendo colores distintos en cada ojo. "Si me llego a quedar enganchado sobre la moto durante el impacto, no creo que os estaría contando esto.", explica.