(Previa) Mir busca atajar la reacción de Fenati y Márquez acercarse a Morbidelli

El piloto español Joan Mir (Honda) tratará de defender en el Gran Premio de Francia su condición de líder del Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3 ante el empuje del italiano Romano Fenati (Honda), mientras que en Moto2, Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) busca seguir acortando distancias con su compañero Franco Morbidelli.

En Moto3, Mir, ganador de las dos primeras carreras del año en Catar y Argentina, sigue mostrándose bastante regular y su tercer puesto en Jerez de la Frontera le mantuvo en primera posición antes de afrontar la carrera de Le Mans.

El piloto balear acumula 74 puntos, nueve más que un Fenati que está en buena forma como demuestran su victoria en Austin y su segundo puesto en el Gran Premio de España, que confirman que este puede ser por fin su año para pelear por el título. Además, el italiano rinde bien en el trazado francés donde fue segundo el año pasado y ganador en 2015.

La cosas no le fueron tan bien al madrileño Jorge Martín, que se descolgó de esta primera pugna tras ser noveno en Jerez de la Frontera y está a 15 puntos de Mir, mientras que, en el lado contrario, está su compatriota Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), deseoso de dar continuidad a su primera victoria mundialista.

El piloto valenciano está todavía lejos del primer puesto de la clasificación (31 puntos) e intentará recortar esa distancia en un trazado de su agrado y donde ya en 2016 fue capaz de rozar el podio con la cuarta plaza.

Por otro lado, en Moto2, el italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) continúa con cierta ventaja al frente, pese a que en Jerez cometió su primer error y sumó un siempre inoportuno '0' que permitió a sus rivales acercarse.

El de Roma, ganador de las tres primeras carreras del año, no pudo sumar un cuarto triunfo para abrir brecha y ahora maneja once puntos de renta sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex), que no aprovechó el fallo del transalpino para estar más cerca.

Por detrás, el español Àlex Márquez pudo saborear su primera victoria mundialista en la categoría dominando con autoridad el fin de semana y ahora intentará repetir la actuación para reengancharse a la pelea por el título. Pese a su triunfo, el de Cervera sigue a 26 puntos de su compañero de equipo antes de enfrentarse a un circuito donde nunca ha subido al podio en su carrera, con el añadido de no haber acabado nunca el Gran Premio desde su ascenso a Moto2.