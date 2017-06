Rossi: "Necesitaría otra semana, pero mi condición física es mejor"

Etiquetas

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha comentado este jueves que para recuperarse del todo de las secuelas de la caída que tuvo haciendo motocross necesitaría una semana más de margen, aunque ha matizado que su condición física es "mejor" que en Mugello y que intentará luchar por el podio.

"Necesitaría otra semana más de recuperación... pero mi condición física es mejor. Para mí fue muy bueno poder rodar en Mugello y pese a que aún tengo algo de dolor, sé que he de sufrir más en carrera", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, cree que en Montmeló puede rendir mejor, pues en el GP de Italia acabó cuarto pese a estar más mermado. "Aquí puede ser mejor, tengo que trabajar muy duro desde mañana porque no hicimos el último 'test' aquí y tenemos una nueva curva al final para entender, para ir más rápido, y para saber el potencial de la moto", apuntó.

Y es que el nuevo trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya, cambiado por temas de seguridad, deja incógnitas a los pilotos. "He visto la 'chicane', para mí no tiene muchas diferencias, pero es nueva y debo reconocerla con la moto. Hay diferencias en la escapatoria. Me han dicho que la condición del asfalto es crítica, sobre todo en cuanto a agarre, espero que puedan hacer algo al respecto en el futuro", apuntó Rossi.

A nivel personal confía en hacer podio y dejar atrás el error cometido en Le Mans hace dos grandes premios. "Fue muy duro para mí de cara al Mundial. Pero el resto de pilotos también cometen errores y el campeonato es largo, mi objetivo es luchar aquí por el podio y hacer una buena carrera", se sinceró.

Preguntado por su opinión acerca de aumentar el número de grandes premios en el Mundial, en concreto criticó al posible nuevo trazado de Tailandia. "Creo que 18 es un buen número, si se aumenta a 19 tampoco hay mucho cambio. Estuve en Tailandia con Yamaha hace dos años y el circuito no es interesante, es muy aburrido, demasiada recta. Y el circuito está lejos de todo, no está bien situado. Pero si debemos ir, iremos", apuntó.