El deporte mundial sueña con que el tenis reencuentre a Nadal y Federer en la final de Australia

Uno de febrero de 2.009, Roger Federer, rompe a llorar como un chiquillo, Rafa Nadal le acaba de quitar al tenista suizo la posibilidad de igualar a Pete Sampras en la estratosférica marca de 14 grand slams. Han sido 4 horas y 23 minutos de una batalla épica (7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2) entre dos de los mejores tenistas de la historia, bajo el calor sofocante del verano austral, y el triunfo ha caído esta vez del lado del de Manacor.

La final de 2.009, una de las mejores de la historia

El partido está ya en el olimpo de los mejores partidos de la historia de este deporte, aunque no llega a los extremos heroicos del que estos dos colosos habían protagonizado en la final de Wimbledon del 2.008, considerado el mejor partido de la historia del tenis.

El llanto de Federer

En la ceremonia de entrega de premios, los dos tenistas están extenuados y Roger Federer atrapa el micrófono para dirigirse al público... el suizo no puede contener las lágrimas. Rompe a llorar y no es capaz de articular palabra, hasta en un segundo intento minutos después en el que, pese a todo, también tiene detenerse porque su garganta no le daba aliento.

Cuando llega su turno, Rafa abraza a Federer y le dedica lo mejor de su discurso. "Lo siento por hoy", le dice. "Sé realmente lo que sientes y lo duro que es, pero tu eres el mejor de la historia y seguro que igualarás los 14 de Sampras". Dos campeones, dos caballeros de la raqueta, dos deportistas de excepción, de los mejores de la historia en cualquier tipo de disciplina....

Unos años bajo la 'tiranía' de Djokovic

Y podrían encontrarse otra vez, tras unos años de tiranía del serbio Novak Djokovic y, últimamente, del escocés Andy Murray, en los que ambos han estado algo alejados de lo más alto del ránking, en la final del Abierto de Australia 2017. Un sueño para todos los amantes del tenis, que revivirían una de las mayores y más apasionantes rivalidades de la historia del deporte moderno y un gran premio para ellos por no darse nunca por vencidos.

¿Cuántos veces les han dado por acabados a Federer y Nadal? Muchas. Pero siempre resurgen. Esta vez lo han hecho en el abierto de Australia, cuando parecía que tenían menos posibilidades que nunca.

Un camino triunfal

Los dos se encuentran en los cuartos de final y se enfrentarán con rivales de distinto calibre: El suizo, que tiene 35 años y 17 Grand Slam, pero también el hambre de gloria de un joven que da sus primeros pasos en el tenis mundial, tras seis meses de inactividad por una lesión en la rodilla, se medirá con el alemán Mischa Zverev, 50º del ranking y sorprendente verdugo del escocés Andy Murray.

Federer arrancó el torneo como 17º preclasificado y contó con un guiño del destino, ya que en las dos primeras rondas tuvo rivales accesibles: el austríaco Jurgen Melzer y el estadounidense Noah Rubin. En la tercera ronda se topó con el primer peso pesado, el checo Tomas Berdych, 10º del mundo, pero se lo quitó de encima sin problemas.

En los octavos de final le llegó su partido más complicado, frente al japonés Kei Nishikori, 5º del ránking y ahí el suizo tuvo que dar lo mejor de si para imponerse de manera ajustada en cinco sets. El destino se puso nuevamente de su lado y entonces su rival de cuartos de final será el alemán Zverev, quien dio la sorpresa y eliminó a Murray. En caso de ganar, Federer tendría el último escollo antes de la final frente al ganador del suizo Stan Wawrinka (4) y el francés Joe Wilfried Tsonga (12).

Vuelve el mejor Nadal

Nadal (31 años y 14 grandes en su palmarés), que no ha competido por su lesión de muñeca desde los pasados Juegos Olímpicos del mes de agosto hasta finales del pasado mes de diciembre, arrancó el certamen como noveno favorito y en su camino a los cuartos de final derrotó al alemán Florian Mayer, al chipriota Marcos Baghdatis, a la nueva promesa del tenis, el alemán Alexander Zverev (19 años) y al francés Gael Monfils, 6º del escalafón. Nadal, tras dos años sin poder alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam, ha vuelto y recuerda al Nadal de siempre.

Milos Raonic en el camino

En el camino del español aparece ahora el canadiense Milos Raonic, 3º del mundo, y uno de los tenistas que viene pidiendo paso desde hace tiempo. A simple vista, este encuentro puede tener más dificultad para él que el que debería librar en una de las semifinales ante el ganador del belga David Goffin (11) y el búlgaro Grigor Dimitrov (15).

Nadal gana a Federer en los 'cara a cara'

Federer y Nadal se han enfrentado en todos estos años en el circuito profesional en 34 oportunidades con un saldo favorable muy amplio para el español, que se impuso en 23 partidos. De todos los encuentros, tres fueron en el abierto de Australia y en todos ellos ganó el español (final de 2009, semifinal de 2012 y semifinal de 2014).

Una final entre ellos dos sería un sueño para todos los amantes del tenis y un premio para dos jugadores que ya están en la historia, pero todavía siguen con hambre de gloria.

De hecho, uno de los mejores tenistas de toda la historia, Rod Laver, ha confesado que le gustaría ver una final entre Roger Federer y Rafael Nadal en este Open de Australia 2017: "Sería genial verles (Federer y Nadal) en la final. Han estado batallando durante los últimos 11 años y existe una buena oportunidad aquí para que se encuentren".