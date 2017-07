Carboneras, Mojácar, Garrucha y Níjar, las cuatro sedes del Circuito Provincial de Travesías a Nado 2017

Etiquetas

La costa de los municipios de Carboneras, Mojácar, Garrucha y Níjar serán las cuatro sedes del Circuito Provincial de Travesías a Nado de 2017, impulsado por el área de Deportes de la Diputación de Almería, que se desarrollará entre el 22 de julio y el 12 de agosto.

La segunda edición del Circuito Provincial de Travesías a Nado se ha presentado este jueves en la Diputación de Almería, en un acto presidido por el director del área de Deportes, Juan José Salvador, a quien han acompañado miembros de la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Natación y concejales de los ayuntamientos sede del evento.

Juan José Salvador ha explicado que las travesías a nado volverán a las costas almerienses este verano avaladas por el éxito de la primera edición, en la que se planificaron "tres sedes, con una participación de más de 200 nadadores, a pesar de que la prueba de Níjar se tuvo que cancelar en varias ocasiones por las malas condiciones meteorológicas. Este año, al contar con cuatro sedes, esperamos doblar el número de participantes".

Además, la iniciativa supone un aliciente para el turismo, ya que atrae a deportistas de provincias cercanas, como Murcia, Granada o Málaga, que participan en la prueba y disfrutan del fin de semana en la provincia.

El Circuito Provincial de Travesías a Nado es "la continuación del Programa 'Por tu salud, ¡mójate!' que llevamos a cabo dentro de los Juegos Deportivos Provinciales para animar a los jóvenes a practicar deporte en el agua y aprovechar así las piscinas municipales como instalaciones deportivas".

Por categorías, los nadadores nacidos entre 2004 y 2009 deberán completar un recorrido de entre 250 y 500 metros; los nacidos entre 1999 y 2003, de las categorías Infantil y Juvenil, recorrerán una distancia de 1.000 metros; y las categorías Senior, Máster 1 y Máster 2, tendrán que completar 2.000 metros de recorrido.

Las inscripciones a las distintas pruebas se pueden realizar hasta el jueves previo a cada competición en las páginas web del área de Deportes de la Diputación de Almería, 'Todofondo' o 'Cruzando la meta'. Los precios son "populares", con un coste de ocho euros para nadadores federados y de diez euros para no federados. Los menores que estén federados no tendrán que pagar nada y los que no lo estén, tan sólo aportarán un euro a la inscripción.

Una de las novedades de esta edición es que se permitirá la "inscripción por clubes federados", que deberán participar en, al menos tres de las cuatro pruebas que componen el calendario, con un mínimo de tres nadadores. La puntuación obtenida por cada uno de los deportistas en las distintas competiciones se sumarán a "la clasificación general de clubes, que serán reconocidos en la gala final de clausura".

La primera prueba se celebrará el 22 de julio en el municipio de Carboneras y el circuito continuará el día 30 de julio en la costa de Mojácar. En agosto, las travesías a nado tendrán lugar, el día 5 en Garrucha, y el día 12, en la playa de San José, en Níjar.

Desde la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Natación, han destacado que se trata de "una forma de que el nadador y los clubes, tanto federados como amateur, continúen con la competición durante todo el año".

El circuito de este año contará con nadadores de gran nivel, entre ellos, los ganadores de la edición de 2016. Laura López, participante en las travesías a nado del año pasado, ha declarado que "es un lujo competir en parajes naturales como los de Almería. Estas travesías me transportan a otros lugares, ya que acostumbrada a nadar en piscina y ver rayas y losas, en el mar es diferente. Es una experiencia que me permite competir a precios económicos y con gente de mi nivel".