DOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD COMPLETAN LA TRAVESÍA A NADO TABARCA–SANTA POLA

Álvaro y Daniel, dos hermanos madrileños de 17 y 16 años, participaron este domingo en la XXII edición de la Travesía a Nado Tabarca–Santa Pola, recorriendo una distancia de 5.900 metros desde la isla de Tabarca hasta alcanzar la playa de Varadero de Santa Pola, en Alicante.Álvaro, miembro de la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), completó esta prueba en tres horas y dos minutos y su hermano Daniel, con parálisis en el brazo izquierdo, en dos horas y 48 minutos. El padre de los chicos, Pedro, los acompañó durante todo el recorrido a bordo de un kayak y, a pesar de la corriente y el alto oleaje que dificultó la travesía, indicó que "fue una experiencia impresionante".Según indica Pedro, esta prueba "fue un reto para Álvaro". "Cuando lo inscribimos en la prueba le dije que iba a ser duro, que iba a tener que esforzarse y apretar los dientes, así que él en todo momento fue consciente de lo que iba a suponer la travesía", dijo.El contacto de Álvaro con el agua empezó con tan sólo tres meses, como una propuesta de estimulación temprana. Sus padres comprobaron la buena reacción que tuvo con el agua, un medio en el que él se desenvolvía bien y se encontraba a gusto. Poco a poco fue evolucionando, pasando por cursos de verano hasta llegar a formar parte del Club Natación Sur de Madrid, un club que Pedro encontró por casualidad y al que está muy agradecido por la gran aceptación que ha tenido con sus dos hijos y donde desde el primer momento han tratado a Álvaro de tú a tú.Con la natación “Álvaro se siente cómodo, seguro, se encuentra bien y tiene un rendimiento por encima de la media de algunos chicos de su edad que no tienen discapacidad, algo que él ve reconocido, y ese trabajo bien hecho aumenta su autoestima”, indica Pedro. “Gracias a este deporte, Álvaro ha podido desarrollar una serie de habilidades que sin éste a lo mejor no hubiese desarrollado o le hubiese costado más”, añade.Aparte de los beneficios físicos, Pedro señala que lo más importante que le ha dado la natación a su hijo mayor es la integración social, el desarrollo de las habilidades sociales, la seguridad y, sobre todo, la visión de sí mismo, reconocerse a él mismo y tener autoestima. "Todos, independientemente de que tengamos discapacidad o no, necesitamos un sitio donde nos sintamos bien, a gusto, y Álvaro lo ha encontrado en la natación", apuntó.Todo lo que ha conseguido Álvaro gracias a la natación no sería posible sin la ayuda de su hermano Daniel. Para Pedro, “Daniel es fundamental en la vida de Álvaro, es su modelo a seguir, es la figura en la que se ha basado siempre".El Club Natación Sur estuvo representado en la travesía por 12 nadadores, entre ellos Álvaro y Daniel, y dos de sus entrenadores, entre ellos el presidente del club, Vicente Escudero, la persona que tuvo la idea de participar en esta travesía y quien acompañó a Álvaro en todo momento. Es la primera vez en las 22 ediciones que lleva celebrándose la prueba que participa una persona con las características de Álvaro. Este año, se creó la categoría 'Acero de Barco' para personas con discapacidad. En ella participó Álvaro y una chica ciega total.