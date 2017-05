Maica García renuncia a los Campeonatos del Mundo de Budapest para "volver a ser" ella

Etiquetas

La boya internacional Maica García ha renunciado a asistir a las convocatorias para ser seleccionada para los Campeonatos del Mundo de Budapest de este verano para "descansar y volver a ser" ella y de esta forma afrontar el próximo ciclo olímpico en las "mejores condiciones".

Después de 11 años rindiendo a alto nivel tanto en su equipo, el Astralpool Sabadell, como en la selección española, la jugadora confesó que "necesitaba parar". "Es importante rendir en la selección al 100% y en este momento, después de 11 años al más alto nivel, necesitaba parar. Lo hablé con él -Miki Oca- y me dejó unos días para que lo pensara. Le agradezco su apoyo, pero he llegado a la conclusión de que lo mejor era parar este verano", explicó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

A Maica García le "duele" decir que no a Budapest, pero cree que "hay un límite". "Soy muy ambiciosa y entregada en lo que hago. El waterpolo es mi pasión, que no lo dude nadie. Digamos que es un tema emocional-personal. No estoy disfrutando cada minuto y por respeto a mis compañeras y entrenadores tengo que parar", matizó.

Respecto a quien ocupará su hueco, a la de Sabadell le "encantaría" que lo ocupase una jugadora "que pueda vivir con todas las garantías una experiencia de este calibre". "Mi posición en el agua es complicada, desgasta mucho y ahora mismo antes de irme ya quiero regresar", comentó.

Además, la boya espera "estar a disposición de la selección" para la próxima temporada. "El ciclo olímpico es largo y lo que viene es muy bonito". Lógicamente, le gustaría alcanzar los que serían sus terceros Juegos Olímpicos en Tokyo 2020. "Pero el camino es duro y hay que dosificar bien las fuerzas", aseguró.

De este modo, la lista del seleccionador Miki Oca está compuesta por Pilar Peña, Anna Espar, Clara Espar, Matilde Ortiz, Beatriz Ortiz, Paula Leitón, Judith Forca, Marina Cordobés, Laura Ester y María Elena Sánchez (Astralpool CN Sabadell); Marta Bach y Alba Bonamusa (La Sirena CN Mataró); Roser Tarragó (USA); Helena Lloret, Mireia Guiral, Alejandra Aznar y Paula Crespi (CN Sant Andreu); Sandra Domene (CN Terrassa) y Anna Gual (Roma).