Mireia Belmonte: "Quiero un oro en el Mundial, después estaré encantada con las demás medallas que vengan"

La nadadora española Mireia Belmonte expresó este lunes su objetivo de conseguir, como mínimo, un oro en el Campeonato del Mundo de Budapest, que se disputará del 14 al 30 de julio, aunque aseguró que no se "cierra puertas" en otras pruebas para conseguir el mayor número de 'metales' en la cita mundialista.

"Siempre se quiere la medalla de oro en el Mundial, con ganar una de ellas ... después las que vengan yo estaré encantada, no me cierro a ninguna prueba. Me queda la medalla de oro en piscina de 50 en un Mundial, que todavía no la tengo. Cuando la consiga, habré conseguido medallas en todas competiciones y en ambas piscinas", afirmó Belmonte en un evento publicitario de San Miguel 0,0 en Madrid.

En el evento, en el que Belmonte estuvo presente junto al actor español Miguel Ángel Muñoz, explicó las diferentes pruebas y lugares en los que la cuádruple medallista olímpica competirá y se preparará antes de viajar a Hungría, entre ellas, el Campeonato de España en aguas abiertas, una competición que le ayuda a sentirse "mentalmente muy fuerte", ya que no está "acostumbrada" a esa disciplina.

"Ahora mismo me encuentro en Font Romeu, en Francia, estoy haciendo trabajo de altura de tres semanas que acabará el sábado. Competiré martes y miércoles en el Mare Nostrum, que es una competición de nivel internacional y es como un mini-mundial. El próximo sábado y domingo competiré en el Campeonato de España de aguas abiertas, nadaré en la prueba de 10.000 el sábado y de 5.000 el domingo. La semana siguiente subo a Sierra Nevada durante un mes, donde estaré concentrada y, en medio de esta concentración, estoy en el campeonato de Francia y terminará la preparación de altura una semana antes de viajar a Budapest", explicó.

Ante la cita mundialista, Belmonte reiteró su intención de conseguir un oro en piscina de 50 metros, aunque consideró que mantenerse en condiciones durante toda la competición y diferentes pruebas es todo un "reto" para la nadadora olímpica española, que también compartió sus sensaciones para afrontar esta competición.

"Si puedo estar en todas las finales, estaré super contenta. Si todo va bien, me tiraré a la piscina 18 veces y solamente con acabar la competición concentrada y físicamente fresca, es todo un reto porque es una maratón de pruebas. Me encuentro muy bien, preparada y fuerte en el agua. Estoy disfrutando mucho de los entrenamientos, que están siendo muy duros y haciendo cosas que antes no hacíamos, series intensas, muy rápidas y que me van a venir bien para el primer 50, que si puedes sacar ventaja al principio mejor, así no hay que recuperar tanto al final", prosiguió.

Por otro lado, la badalonesa resaltó que sigue manteniendo intacta su ilusión por competir "a diario", sirviéndose de ejemplo e inspiración en el nadador estadounidense Michael Phelps, mayor deportista olímpico de la historia, para apuntar que "siempre hay retos por cumplir", después de haber conseguido un nuevo récord personal en la modalidad de 5.000 metros en piscina y de cara a esa ansiada medalla de oro en el Mundial.

"Nadar es mi vida, me encanta, no sabría qué hacer cuando me levanto. Es lo que me apasiona, no me causa esfuerzo tener objetivo en mente y mantengo esa ilusión a diario. Las nuevas marcas son una forma de saber que eres mejor y que el trabajo que haces da su fruto. Cuando consiga esa medalla, me quedará conseguir récord del mundo en piscina de 50. Si Michael Phelps, que lo tiene todo, ha tenido ganas de hacer cosas nuevas, imagínate a los demás que nos quedan cosas por hacer", aseguró.

Finalmente, Belmonte eludió pensar en un futuro lejano de cualquier tipo y poner fin a su carrera, mientras compartió otros retos personales, en concreto académicos, en los que invierte su tiempo, ya que se considera "muy afortunada" de poder vivir del deporte.

"Cada año me encuentro mejor, no veo por qué ponerle un fin ahora mismo. Otros retos, acabar la carrera académica, es algo que me puede ayudar en un futuro, si puedo trabajar en publicidad cuando acabe mi carrera deportiva, pues fantástico", concluyó.