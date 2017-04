El campeón olímpico Saúl Craviotto, nueva imagen de Baume & Mercier

Etiquetas

La empresa suiza Baume & Mercier, dedicada a la fabricación de relojes de lujo asequibles, ha presentado este martes al piragüista español Saúl Craviotto como imagen de marca de la nueva colección Clifton Club.

En el acto, el cuádruple medallista olímpico ha mostrado al público uno de los relojes pertenecientes a la serie, además de invitar a los asistentes a la utilización de unas gafas de realidad virtual que, junto a un aparato que simula la actividad de un kayak, permite experimentar la visión particular que tiene el deportista español mientras compite.

Además, Craviotto agradeció la colaboración con empresas como Baume & Mercier y considera que se siente "un privilegiado de este mundo", dada su reciente actividad en diferentes entrevistas y eventos. "Estoy que no paro, no me puedo quejar", confesó en declaraciones a Europa Press Deportes.