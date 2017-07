El Colegio Mies de Vega del Bº Covadonga estrena pabellón deportivo, tras una inversión de 220.000 euros

Etiquetas

El colegio Mies de Vega, en el Barrio Covadonga de Torrelavega, estrena pabellón deportivo, tras una inversión cercana a los 220.000 euros. Además de dar servicio a la comunidad educativa, la instalación será sede de la Escuela Municipal de Hockey Patines y Patinaje sobre Ruedas.

El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha visitado la obra realizada, junto al concejal de Deportes, Jesús Sánchez, y representantes del colegio Mies de Vega y de la escuela.

El Ayuntamiento ha invertido cerca de 220.000 euros en esta infraestructura deportiva, incluidas las vallas de protección, y que ha supuesto la transformación de una pista deportiva cubierta en un pabellón.

Durante la visita, tanto el regidor como el edil han mostrado la "satisfacción" del equipo de gobierno PSOE-PRC por haber cumplido el "compromiso" adquirido con la comunidad educativa del Mies de Vega y con la Escuela Municipal de Hockey Patines y Patines sobre Ruedas que, hasta ahora, carecían de una instalación municipal para la práctica de sus disciplinas.

Cruz Viadero ha destacado el cambio que ha experimentado un pista cubierta que estaba "anticuada y no reunía unas condiciones adecuadas", y que se ha convertido en un pabellón con gradas, suelo homologado para la práctica del hockey patines y el patinaje sobre ruedas, con cuatro vestuarios y otro más para árbitros, y una entrada independiente al colegio.

Unas "magníficas y renovadas" instalaciones que confirman el "compromiso" de socialistas y regionalistas con la "mejora" de las instalaciones deportivas del municipio, ha afirmado.

AGRIDULCE

Por su parte, el concejal de Deportes ha manifestado que se trata de una de las actuaciones de su área que "más noches sin dormir le ha provocado" y que es una recepción "agridulce".

"Agria" -ha explicado- por el "retraso de un año" que "me ha dolido una barbaridad"; y "dulce" porque se ha atendido una "prioridad" del colegio Mies de Vega y también de la Escuela de Hockey Patines y Patinaje sobre Ruedas.

Y es que "por primera vez" desde se creación hace más de 14 años, va a contar con unas instalaciones municipales que cumplen "todos" los requisitos para la práctica de sus deportes. Hasta ahora, ha recordado el edil, venían utilizando unas instalaciones privadas que suponían al Ayuntamiento un "importante coste".

Respecto al "retraso" en la finalización de las obras, Sánchez ha dicho que "tristemente" se adjudicó el proyecto a una empresa de Albacete "en baja temeraria".

"Espero que desde el Ayuntamiento nos demos cuenta que con eso no se puede jugar y deseo que no se vuelva a producir porque los perjudicados son los usuarios", ha expresado. "Hay firmeza en todos los servicios técnicos de que esto no se puede volver a producir", ha aseverado.

Por su parte, el alcalde ha subrayado que la Ley de Contratación es una normativa estatal y permite justificar las bajas temerarias.