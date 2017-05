Javier Fernández: "Mi nivel no tiene nada que ver con el de los otros patinadores"

Etiquetas

El español Javier Fernández se ha autodefinido como "un patinador muy completo" y ha estimado que su nivel "no tiene nada que ver con el de los otros patinadores", por lo que se considera aspirante a lo máximo en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, donde lo cambiará "absolutamente todo" en sus ejercicios para buscar el oro.

"El problema que hubo en el Mundial no era que no habíamos planificado bien, fue simplemente que fallé, pero sé que si hubiese hecho un programa largo perfecto habría revalidado el título. El nivel que tengo ahora mismo, que soy un patinador muy completo, no tiene nada que ver con el nivel de los otros patinadores. Sé que puedo ganar, pero necesito hacer una buena competición", valoró Fernández ante la prensa en el Museo de Cera de Madrid, donde le tomaron las medidas para empezar a fabricar su réplica a escala real.

El madrileño hacía referencia a lo ocurrido en el último Mundial de Helsinki, donde sufrió una caída que le hizo caer a la cuarta posición final tras haberse proclamado campeón mundial en las dos anteriores ocasiones y después de haber dominado el programa corto con la mejor puntuación de su carrera.

"Estuve hablando con mi entrenador y se lo dije. Si ya estás en lo más alto, hay veces que tienes que dar un paso atrás para volver a lo alto y volver a estar allí. Esa es la manera en que nosotros lo queremos ver y cómo lo queremos enfocar", explicó.

En esta línea optimista, quiso ver lo ocurrido en Finlandia "como algo más positivo", teniendo en cuenta que "la temporada que viene es olímpica y al no haber revalidado el título de campeón del mundo este año" le puede trasladar "la presión a los otros patinadores que sí lo han hecho".

"Yo voy a estar un poco más relajado. Todavía tenemos que ver la planificación de la temporada. Más o menos hemos elegido las competiciones que queremos hacer y tendremos que ver los entrenamientos que vamos a hacer. En principio no va a haber muchos cambios", adelantó.

En este sentido, Fernández detalló que ya ha empezado a entrenar sobre hielo en España y que en agosto volverá a Toronto "para empezar los entrenamientos más específicos" con la vista puesta en los Juegos Olímpicos.

"Las coreografías y las músicas las tendremos preparadas antes de agosto, por supuesto, y solo tendremos que trabajar en los nuevos trajes. Cambiaremos los programas de competición, las músicas... Lo cambiaremos absolutamente todo", concluyó sobre la próxima gran competición que le espera.