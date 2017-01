Lete: "Tiene mucho mérito lo de Javier Fernández en un deporte sin tradición en España"

Etiquetas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, destacó el "mérito" de los logros del patinador Javier Fernández, que se proclamó este fin de semana por quinta vez campeón de Europa, en un deporte que no tiene "tradición" en España y apuntó que gracias a él cada vez hay "mayores licencias" de patinaje y se está convirtiendo en un deporte "emergente" cada vez "más" conocido.

"Es espectacular. Tiene mucho mérito hacerlo en un deporte que no tiene tradición en España y en un fin de semana en el que hemos estado peloteando entre Melbourmne y Ostrava", indicó Lete este lunes en una recepción a Javier Fernández en el Consejo.

Al acto asistieron también el presidente de la Federación de Española de Deportes de Hielo, Frank González, y el propio Javier Fernández, que apuntó estar "super contento" de poder enseñar la medalla del Campeonato de Europa.

"Esta competición ha sido todo un esfuerzo. Ha habido un poquito de todo, algunos fallos, algunas alegrías, pero lo importamte es luchar, conseguir los retos que te propones y volver a casa con las medallas y los triunfos. Estoy super contento de poder enseñar esta medalla del Campeonato de Europa que es igual que la de otros años, pero sigue siendo también especial", comentó Fernández.

Para Lete, esta quinta medalla consecutiva que ha conseguido el madrileño de 25 años en el Campeonato de Europa de Ostrava (República Checa) es un "mérito más" de todos los que cosecha su palmarés. "Eres una pieza pulida y espectacular con un palmarés inigualable. Además, eres un hombre de la casa, porque aunque entrenas en Toronto, tu club es de Leganés. Eres la humildad de los grandes compeones", subrayó.

Además, el patinador tiene una gran dimensión de "emprendedor" porque cada vez hay "mayores licencias" gracias a él. "Está haciendo por el patinaje artístico lo que nadie había hecho. Has cosechado enorme éxito no solo de público si no porque hay muchas ciudades de Europa y del mundo que quieren llevar tu espectáculo adelante. Los podiums son y van a seguir siendo muchos, pero tu trabajo también ha conseguido que cada vez haya mayores licencias y se convierta en un deporte emergente cada vez más conocido y eso te lo debemos a ti", destacó Lete.