Parques, plazas e instalaciones deportivas acogerán más de 120 actividades por la VIII Semana del Deporte

Etiquetas

Se celebrará del 24 al 30 de septiembre

Casi una veintena de plazas, parques, espacios públicos e instalaciones y centros deportivos de la ciudad, entre ellos, la Primera Playa del Sardinero o el parque de Las Llamas, acogerán del 24 al 30 de septiembre las más de 120 actividades programadas para celebrar la VIII Semana del Deporte de Santander.

Habrá actividades para niños, adultos y mayores de 50 disciplinas deportivas diferentes con el objetivo de ofrecerles la posibilidad de experimentar nuevos deportes y conocer disciplinas diversas que puedan terminar incorporando a sus hábitos diarios.

El concejal de Deportes y Salud, Juan Domínguez, ha presentado este jueves en rueda de prensa el programa de esta octava edición de la Semana del Deporte que cuenta con la colaboración de federaciones, clubes y gimnasios a los que ha agradecido su implicación, en unos casos, para la organización de las actividades, y en otros, abriendo sus puertas y ofreciendo clases y demostraciones.

El programa incluye competiciones, torneos, charlas, talleres, jornadas, exhibiciones, quedadas, campeonatos y clases para todos los públicos en horario de mañana, tarde y noche.

La principal novedad de este año estará en la carrera popular nocturna, a la que se ha querido dar "una pequeña vuelta de tuerca" convirtiéndola en una prueba por parejas en tres modalidades: masculina, femenina y mixta.

Como contrapartida, se acorta la distancia, que será de 4,5 kilómetros, ha explicado Domínguez, quien ha señalado que la prueba se disputará la noche del viernes 29, a partir de las 21.30 horas, en el parque de Las Llamas.

Para ese mismo día, a lo largo de toda la tarde, desde las 16.00 horas, se han programado también un buen número de actividades en el parque, donde se podrá practicar artes marciales, adaptiv jump, capoeira, iniciación al golf, escalada y gimnasia rítmica.

Otros de los espacios protagonistas de esta VIII Semana del Deporte serán la Primera Playa del Sardinero y los Jardines de Piquío, donde habrá iniciación al surf, salvamento y socorrismo, y deportes de playa, así como exhibiciones de boccia, adaptiv box y kárate durante la mañana del sábado 30, día de clausura.

Las más de 120 actividades programadas a lo largo de toda la semana se repartirán por 18 espacios como las plazas de Pombo, Alfonso XIII y el Ayuntamiento, el parque de Las Llamas, los Jardines de Piquío, la Primera Playa del Sardinero, el Palacio de los Deportes y el de Exposiciones, el Campo Municipal de Golf de Mataleñas y el Complejo Deportivo Ruth Beitia.

Se contará además con la colaboración de centros y espacios como Body Factory Mataleñas, Go Fit, Be Up, Marisma Wellness Center, el Centro Hípico El Bocal, y los gimnasios Dojo Bambú, Norberto Ortiz y González Machín.

En total, el programa abarca unas 50 disciplinas deportivas diferentes entre las que se incluyen balonmano, fútbol americano, béisbol, zumba family, kárate, karatedo, chikung, kendo, iaido, bolos, actividades acuáticas, pilates, aikido, kaisend, syngy, golf, waterpolo, atletismo, body pump, body combat, hípica, salvamento, rugby, capoeira, gimnasia rítmica, escalada, surf, voley playa, fútbol y baloncesto 3x3.

Además, a lo largo de toda la semana se podrán hacer reservas libres en las pistas de pádel, tenis y frontón del Complejo Deportivo Ruth Beitia y se celebrará también la quinta Gala del Deporte, en la que se premiará los logros de las jóvenes promesas en la última temporada.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

El concejal de Deportes ha destacado que el "gran valor" de esta iniciativa es la "implicación y participación" y, por eso, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se sumen un año más a esta cita que, en esta ocasión, coincide además con la Semana Europea del Deporte.

El programa completo de actividades estará disponible desde este viernes 15 de septiembre en la página web del Instituto Municipal de Deportes (www.santanderdeportes.com) y en los próximos días se distribuirán también los folletos informativos.

Las inscripciones pueden realizarse desde este viernes, 15 de septiembre, en el email semanadeportesantander@santander.es.