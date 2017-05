MADRID. SÁNCHEZ MATO REDUCE LA POLÉMICA SOBRE LA DENUNCIA DEL OPEN DE TENIS A “MANIOBRAS DE DISTRACCIÓN” DEL PP

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, eludió este lunes comentar la polémica sobre si él y la exdelegada de Cultura Celia Mayer presentaron la denuncia contra el contrato del Mutua Madrid Open de tenis a espaldas de la alcaldesa, Manuela Carmena, y la tachó de “detalles” sin importancia y “maniobras de distracción” promovidas por el PP.En declaraciones durante su visita a las obras de rehabilitación del frontón Beti Jai, Sánchez Mato protestó que “es inconcebible que el planteamiento se haga de ese tipo de detalles” y “que puedan interesar cosas absolutamente menores” como si la denuncia se hizo o no a espaldas de Carmena. “No voy a entrar en ese debate, que es lo que pretende el PP, que hablemos de otra cosa”, señaló. “No voy a entrar en maniobras de despiste, que no son de mi alcaldesa sino del PP, que está muy interesado en que se hable de otra cosa y no del mal uso del dinero público, y en sospecha de este concejal, delictivo”.Sánchez Mato aseguró que el equipo de gobierno está “cohesionado” y que él tiene una excelente relación y mucho cariño y respeto por Carmena, y desdeñó la querella que va a presentar el grupo municipal del PP contra él, Meyer y la ex consejera delegada de Madrid Destino Ana Varela, por encargar supuestamente “a dedo” el informe sobre el que ellos se basaron para denunciar el contrato del Madrid Mutua Open de tenia a la Fiscalía Anticorrupción. “No me sorprende que el nuevo PP se parezca tanto al antiguo”, añadió. “Cuando hay actuaciones no adecuadas o de corrupción, lo que hace es atacar a quien las denuncia”.