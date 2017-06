Soria acoge la 78º Copa del SM El Rey de Pelota y será pionera en implantar en frontball en los colegios

Etiquetas

El frontón de la Juventud de Soria acogerá durante los días 16 y 17 de junio la 78º Copa del SM El Rey de Pelota en modalidades de Mano y Herramienta.

En la competición participaran 24 jugadores titulares aficionados y llega a Soria de manera gratuita con el fin de dar un "homenaje a los aficionados de la ciudad", como ha apuntado el concejal de Deportes, Ángel Hernández, como inicio de una relación entre el Ayuntamiento y la Federación Española de Pelota.

La Copa del Rey comenzará a las 18.30 horas del viernes con la semifinal en mano individual entre Castilla y León y Navarra, para dar paso a la semifinal en mano parejas entre Navarra y Castilla y León. El sábado arrancará a las 10.00 horas con las semifinales de paleta cuero entre Navarra y Cataluña y Aragón y Castilla y León para dar paso a las semifinales de pala corta entre Castilla y León y Cataluña y entre La Rioja y Navarra.

Por la tarde, desde las 17.00 horas se disputarán las finales por el siguiente orden: paleta cuero, paleta corta, mano individual y mano parejas.

Además, Soria será una ciudad pionera en Castilla y León en promocionar el frontball en los colegios a partir del próximo curso, como ha anunciado el presidente de la Federación de Pelota a Mano, Julián García, que ha avanzado también la intención de implantar un programa de tecnificación en la capital ya que es "fácil" trabajar en la capital por el acceso a las instalaciones y por el "interés del Ayuntamiento".

Para ello, el Ayuntamiento de Soria y la Federación firmarán un convenio en próximas fechas para fomentar el deporte en las escuelas a través del frontball, un juego que se inició en América y que busca fomentar la pelota en los colegios y para lo que es necesario "una pared, un niño y una pelota".

Según ha explicado Hernández, con esta actividad se busca que Soria sea "referente" de este deporte también en los colegios.

Por su parte, el presidente de la Federación de Pelota a Mano ha mostrado su "satisfacción" por recuperar la actividad en Soria "después de muchos años" y ha hecho hincapié en la "gran tradición" por este deporte que hay en Soria y en la provincia.

Para el presidente de la Federación de Pelota a Mano, esta Copa puede ser el "escaparate" de lo que "puede venir a continuación" y ha subrayado la campaña que la Federación ha puesto en marcha para fomentar el Frontball en los colegios, algo que ya se ha puesto en prácticas en algunas comunidades y en la que Soria será pionera el próximo curso en Castilla y León.

García ha destacado que estará representado "lo mejor de los jugadores aficionados" y ha explicado que en la modalidad herramienta llegarán jugadores que "no quieren debutar en profesional" mientras que en mano lo harán ex profesionales y jóvenes que no han debutado, entre otros.