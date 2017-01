LOS PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE REÚNEN A LOS CUATRO REYES

Etiquetas

- Entre los premiados, Ruth Beitia, Andrés Iniesta, Sergio Sampaoli y Miguel Carballeda. Los Reyes don Felipe y doña Letizia, en compañía de los Reyes eméritos, entregaron este lunes en el Palacio de El Pardo los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a 2015. Entre los galardonados estaban la atleta Ruth Beitia, el futbolista Andrés Iniesta, el entrenador del Sevilla F.C., Sergio Sampaoli, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda.Desde noviembre de 2015 los cuatro Monarcas no posaban en una misma foto y ha sido ahora, de la mano de estos premios, cuando se les ha podido ver juntos ante las cámaras.Acompañó a los Reyes en el acto el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y entre los invitados estaba la infanta Pilar, hermana del rey Juan Carlos.PREMIADOSLa atleta Ruth Beitia, ganadora del Premio Reina Letizia, que distingue a la deportista española que más se haya distinguido durante el año tanto a nivel nacional como internacional, destacó que estaba muy feliz por el galardón que le entregó doña Letizia. "2016 fue irrepetible, un año en el que se cumplieron todos mi sueños, y ahora arranca 2017 con este premio, que es el máximo galardón al que podía aspirar y que lo comparto al 50% con mi entrenador", dijo.La espigada atleta comentó a los periodistas que la Reina, además de felicitarle, le agredeció que "me haya puesto tacón bajito; un comentario muy simpático".Por su parte, el futbolista de la selección española y del F.C. Barcelona Andrés Iniesta, ganador del Premio Reina Sofía por haber prestado una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte, dijo que estaba "muy feliz" por el reconocimiento recibido y "por estar al lado de grandes deportistas y personas. Le he agradecido al jurado que me propusiera para este galardón".DEPORTE PARALÍMPICOMiguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, que recibió el Premio Infanta Sofía por fomentar la difusión y mejora de la actividad deportiva entre las personas con discapacidad, subrayó que el premio "supone el reconocimiento al trabajo que realiza la gran familia paralímpica, con quien quiero compartir este premio". El entrenador de moda, el del Sevilla F.C., Jorge Sampaoli, destacó que estaba feliz con el Premio Trofeo Comunidad Iberoamericana, que distingue al deportista iberoamericano que más haya destacado durante el pasado año, y agregó que ahora espera revalidar esos triunfos en España.También han sido premiados el patinador Javier Fernández (Premio Rey Felipe), que no pudo recoger el galardón pero sí lo hizo su padre, y la tenista Garbiñe Muguruza (Premio Rey Juan Carlos), que se encuentra en Australia y cuyo premio recogió su madre, Scarlet Blanco.El Premio Princesa Leonor, para los deportistas menores de 18 años, fue para Jesús Tortosa; la Copa Barón de Güell, para la Selección Masculina de Baloncesto; la Copa Stadium, para LaLiga4Sports, lo recogió Javier Tebas; el Premio Consejo Superior de Deportes recayó en el Ayuntamiento de León por fomentar el deporte; el Trofeo Joaquín Blume se lo llevó el Colegio Base; el Premio Nacional de las Artes y Ciencias Aplicadas fue para el 50 Aniversario del INEF-Madrid, y el Premio 'Francisco Fernández Ochoa' para Pedro Ferrándiz.