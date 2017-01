Barreda: "Ahora no tengo nada que perder"

Etiquetas

El piloto español Joan Barreda (Honda) reconoció que no tiene "nada que perder" en las dos etapas que restan para el final del Rally Dakar 2017, por lo que seguirá peleando por escalara posiciones de una general provisional en la que ocupa ya la quinta plaza.

"Ahora no tengo nada que perder. Desde que me impusieron la sanción de una hora, se fue complicando mucho la cosa, aunque iba bien y hacía buenas etapas. Pero, bueno, voy a dar lo mejor de mí mismo hasta el último momento", afirmó el castellonense, que lastra esa hora de penalización desde la cuarta etapa por repostar en la neutralización.

Barreda, que terminó segundo este jueves en la décima etapa, reconoció a su llegada a San Juan haber sufrido el día más duro del rally. "Por el momento, es la etapa más dura de este Dakar desde el punto de vista físico. En la primera parte había mucha navegación. Realmente ha sido muy difícil durante un tramo muy largo de más de 100 kilómetros", indicó.

"Me he esforzado para mantenerme concentrado en los momentos críticos cuando me he perdido. A continuación, he seguido avanzando con Michael Metge. Me ha ayudado y luego he corrido rápido en la segunda parte que era muy física y que se parecía a la Baja California, con muchos saltos. Realmente ha sido una de las etapas más complicadas y más duras. Había que mantener la calma y atacar en cuanto fuera posible", finalizó.