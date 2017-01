Barreda: "Hemos podido salvar bien una etapa que se ha complicado"

Etiquetas

El piloto español Joan Barreda (Honda) ha asegurado que ha podido "salvar bien" la primera etapa del Rally Dakar, que se ha disputado entre la localidad paraguaya de Asunción y la argentina de Resistencia y en la que ha finalizado séptimo, después de que se le parara el motor de su moto.

"Al final ha sido una etapa que se ha complicado, pero la hemos podido salvar bien. En el kilómetro 21, después de un río y de una zona de charcos, he intentado apretar muy fuerte para pasar al piloto que llevaba delante porque me estaba haciendo mucho polvo. En una zona de barro, la moto ha entrado dentro del agua y se me ha parado", relató en declaraciones facilitadas por su patrocinador, AMV.

A partir de ese momento, el castellonense necesitó "un minuto y medio o dos minutos" en arrancar su moto. "Por suerte, he podido arrancarla y continuar. Al principio, ha fallado un poco pero, rápidamente, ha ido bien y he podido recuperar un buen ritmo", explicó.

"En la última parte he vuelto a atrapar al piloto que llevaba por delante, pero con el polvo no he podido adelantarle y he perdido un poco más de tiempo. Estoy contento porque he salvado un problema que se podía haber complicado más", concluyó.