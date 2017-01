Barreda: "Tengo una sensación agridulce"

Etiquetas

El piloto español Joan Barreda (KTM) aseguró haber concluido el Rally Dakar con una "sensación agridulce" después de no haber conseguido el objetivo de estar en lo más alto del podio final de Buenos Aires, ya que fue finalmente quinto, pero con la sensación de tranquilidad que aporta el trabajo bien hecho y el máximo esfuerzo.

"Tengo una sensación agridulce. Cuando llegan estos momentos y llegamos al final, es cuando ves que no has conseguido el objetivo después de un año entero trabajando para ello. He hecho todo lo que he podido, pero el deporte es así por dentro", señaló en una entrevista a su patrocinador AMV tras la carrera.

"Tengo una sensación muy buena y cuando llegue a casa estoy seguro que voy a estar tranquilo porque sé que he dado el máximo de mí y me he esforzado al máximo. Además, he hecho un buen trabajo durante el año y lo he podido demostrar", agregó.

Barreda, que ha sido el piloto que más victorias de etapa ha conseguido en la 39ª edición del 'raid' más duro del mundo, termina con un balance de cuatro triunfos, tres de ellos consecutivos en la quinta posición de la clasificación general, a 43 minutos y ocho segundos del ganador.

"Claro que duele no subir al podio de Buenos Aires, pero el deporte es así. Hay detalles que tenemos que terminar de afinar y hay que hacer un equipo que sea mejor que otro que lleva 20 años, que también ha pasado por estas situaciones y que también ha tardado siete u ocho años en ganar aunque nadie lo quiera decir", indicó.

"Ganar no es fácil y hay que seguir más fuerte que nunca. Hay que trabajar más que nunca y al final tiene que salir. El trabajo y es el esfuerzo están ahí y es lo que vamos a hacer este año. Uno es cabezota, porque esa es mi personalidad, y hasta que no lo consiga no vamos a parar", añadió.

"No es fácil y es muy complejo que todas las piezas del puzzle encajen perfectamente, pero en eso estamos. Es la misión que tenemos y que vamos a intentar hacer", apuntó.

En referencia a los cambios realizados de cara a esta nueva edición del Dakar, el piloto castellonense ha asegurado que estos "han funcionado" y gracias a ellos el trabajo ha sido "magnífico".

"El año pasado hicimos unos cambios para programar bien esta edición del Dakar y llegar más fuerte que nunca. Los cambios han funcionado porque hemos conseguido una moto magnífica y hemos hecho un trabajo magnífico con los japoneses durante todo el año", manifestó.

"El resultado es que todas las motos han ido perfectas durante el Dakar. Los pilotos del equipo también han hecho un trabajo magnífico. Ricky -Brabec- ha dado un paso hacia arriba, Mika -Michael Metge- ha estado siempre muy cerca de mí y Paulo -Gonçalves- siempre ha estado en el top 3. Tenemos un equipo muy fuerte y hay que estar muy contento", agregó.

Por último, Barreda hizo referencia a la penalización de una hora impuesta por el comité de competición de la carrera después de que repostase en una zona no permitida para ello, expresando su deseo para que desde el equipo "luchen" por "defender" sus derechos como participante.

"El tema del recurso aquí en el Dakar ha acabado, pero si Honda tiene realmente el derecho, como así lo dice el reglamento, yo quiero que lo luchen. Es un paso que aún tienen que decidir si se hace, pero a mí sí me haría ilusión defender mis derechos".

"Las cosas están bien escritas en el reglamento y, si están en él, es para que se cumplan. Yo trabajo mucho durante todo el año para que eso pase, pero el Dakar es una carrera de muchos días y mucha gente depende de ese resultado final", concluyó.