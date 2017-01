Barreda vence en la tercera etapa y se aúpa al liderato del Dakar

El piloto español Joan Barreda (Honda) se ha adjudicado este miércoles la tercera etapa del Rally Dakar 2017 en la categoría de motos, disputada entre San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy sobre 364 kilómetros, aupándose al liderato de la general provisional.

El castellonense voló durante los dos tramos de especial en el primer test serio de la cita y atacó sin miramientos para desbancar al austriaco Toby Price (KTM) de la cabeza.

BIKES 🏍 - @joanbangbang88 knew what he was doing all along. / Barreda sabía lo que estaba haciendo todo el tiempo. #Dakar2017pic.twitter.com/reqjrF2DPb