Despres: "Ha sido una etapa auténtica de Dakar, con trampas por todas partes"

El piloto francés Cyril Despres (Peugeot) se mostró encantado con su primera victoria de etapa en la categoría de coches del Rally Dakar, en una cuarta jornada "auténtica" y llena de "trampas", donde se impuso para hacerse además con el liderato en la general.

"Tampoco ha sido un día perfecto, porque hemos hecho una tontería de nada en el kilómetro 60 que nos ha hecho perder 2 o 3 minutos, pero ha sido una etapa de las auténticas del Dakar, con trampas por todas partes", indicó tras completar con el mejor tiempo los 416 kilómetros desde San Salvador de Jujuy a Tapiza.

Dada la dificultad de la etapa, con la altitud de 3.500 metros, la complicada navegación y la entrada en escena de las dunas, el galo no dudó en sacar pecho. "Si me hubiesen dicho que iba a ganar una etapa en mi tercer Dakar, no me lo habría creído por nada del mundo. Sobre todo porque hemos estado a la altura de Carlos, y mira que él imprime un ritmo tremendo", confesó.

"Una cosa es ganar una etapa y otra cosa bien distinta es cómo se gana esa etapa. Se podían cometer muchos errores y no los hemos cometido. Bueno, o nos hemos equivocado menos que los otros", añadió el nuevo líder en coches.