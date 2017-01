Farrés: "Este no es un triunfo individual, esto es de todos"

Etiquetas

El piloto español Gerard Farrés (KTM), que ha confirmado la tercera plaza de la clasificación general del Rally Dakar 2017, en la categoría de motos, aseguró emocionado que no ha sido un "triunfo individual", se acordó de todos los que le ayudaron a llegar hasta donde está y a conseguir subirse al podio de esta prestigiosa carrera.

"Este no es un triunfo individual, esto es de todos. Ahora me acuerdo de los patrocinadores que me ayudaron cuando no era nadie, de mi familia, de mis amigos y de este equipazo, privado, pero con mucha ambición, en el que cada uno pone su grano de arena en esta increíble carrera que es el Dakar", declaró Farrés tras asegurarse esa tercera posición.

El piloto catalán, mientras celebraba el podio con sus compañeros equipo, recordó "los años de dura preparación" que le han llevado desde que era "mochilero del 'Chaleco'" hasta hoy, que ha conseguido su objetivo, la tercera plaza del Dakar.

"No me salen las palabras, me llegan recuerdos de diez años de Dakar y de dura preparación, desde cuando no era nadie o era mochilero del "Chaleco"...¡Uf! qué alegría, esto se lo debo a este pedazo de equipo que tengo, a estos 'mamones', que me han dado todo para llegar hasta aquí", confesó el tercer clasificado del Dakar.