Isidre Esteve: "Mi sueño es hacer en coche lo que hice en moto"

El catalán se muestra ambicioso tras el "éxito" del rendimiento del 'cojín inteligente' en el pasado Dakar

El piloto español Isidre Esteve afirmó que su sueño es conseguir en coches los mismos resultados que logró en moto antes de la grave lesión medular que le produjo un accidente en 2007, aunque confesó que es algo que "no es fácil" y "no está a la vuelta de la esquina", así como ser aún más competitivo en el Dakar de 2018.

"Mi sueño es hacer en coche lo que hice en moto. Que llegue el momento que pueda pertenecer a ese grupo de pilotos que tiene opciones de ganar algo, especiales, de estar ahí. Esto no es fácil ni está a la vuelta de la esquina, pero trabajamos para ello", manifestó en una entrevista concedida a Europa Press.

Isidre Esteve pudo volver al Dakar, en el que concluyó el 35 de la general, gracias al revolucionario 'cojín inteligente', un proyecto que puso en marcha en 2011 desde la fundación que preside para solucionar los problemas de úlcera de presión que le causaban las muchas horas al volante que pasaba en competición.

"El test final era el Dakar, la carrera más dura del mundo y en circunstancias extremas. Era importante demostrar que cumplía con una serie de prestaciones y me permitía volver a competir sin preocuparme de mi estado físico", explicó sobre el invento, un cojín con electroválvulas y cuyo movimiento favorece la irrigación sanguínea para evitar las úlceras de piel que padecen las personas con lesiones medulares.

Esteve disputó el Dakar en 2009 y regresó con dos úlceras por presión que le dejaron postrado en cama un año y medio. "Esto no sólo aporta que yo pueda volver a competir sino una calidad de vida a una serie de personas con discapacidad. No me siento pionero. Hace muchos años que personas con discapacidad están compitiendo, aunque si en algo nos sentimos pioneros es en aportar una solución para evitar y prevenir las úlceras por presión", dijo.

El ilerdense se felicita por el impacto que ha tenido el 'cojín' en esta edición del Dakar, pero en el próximo espera hablar "de carrera, de especiales y de resultados". "Para esto tenemos que tener un mejor coche, competir en más carreras internacionales para preparar el Dakar lo mejor posible. Estoy convencido de que esto va a ser así: vamos a encontrar el coche, un calendario bueno y nos vamos a divertir. Seguro", aseguró.

Sobre la fundación, prevé que el cojín inteligente esté en el mercado en el segundo semestre de 2017, en diferentes versiones, y confía en añadir un 'centro puente' en Madrid a los que ya tiene en Barcelona y Vigo "Estamos hablando con personas de la Comunidad para abrir un centro en Madrid. Nos haría mucha ilusión", admitió.

"MARC HA REDIRIGIDO EL RALLY A SU ESENCIA"

Felicitó a Marc Coma, director deportivo del Dakar, porque, según él, con su equipo ha logrado "redirigir al rally a su esencia". "Ha habido pista rápida, dunas, fuera pistas, hierba 'chamod' ... El Dakar toma una buena dirección y creo que debe dar un paso más, que es aportar a la carrera más superficies de arena", apuntó.

La solución pasaría porque se incorpore alguno de los países vecinos. "Del Dakar querría más arena y menos barro, aunque sabemos que se disputa en unas fechas en las que más llueve en Bolivia y Argentina. Habrá que ver si se puede ir a Chile y Perú y quitar ese riesgo de la lluvia que lleva a suspender etapas", subrayó.

Este Dakar ha sido "muy importante" pues ha dejado claro que su discapacidad y las úlceras por presión "no van a ser un problema para volver a competir con los mejores". "Ya no vamos a hablar más de úlceras por presión. Ese problema está solucionado y ahora toca plantear un proyecto más ambicioso que nos lleve a hacer en coche lo que hice en motos", reiteró.

Después de aquel accidente en la Baja Almanzora en 2007, Esteve tiene claro que prefiere no mirar por el retrovisor. "El podía haber hecho, el si no fuese porque aquel día no sé qué sucedió ... está atrás. Hemos vivido una época en el mundo de las motos maravillosa, con compañeros fantásticos, con Marc (Coma), Nani (Roma), Jordi (Arcarons), Peterhansel, Meoni, Richar Sainct y yo estaba ahí, intentando pertenecer a un grupo de pilotos que siempre tenía opciones de ganar", evocó.

Al contrario, se declaró "agradecido" por continuar en el mundo de la competición. "Regresamos con los coches, de un Dakar fantástico y me ilusiona el futuro. La moto es más peligrosa que el coche, de eso no hay duda. No hay barras de seguridad en un accidente y para competir hay que ser un atleta. Si bajas la guardia en moto, el Dakar se vuelve peligroso", advirtió.

En ese tránsito entre el anterior Isidre Esteve y el actual, confesó que su actual compañera y Directora de la fundación, Lidia Guerrero, y el deporte han sido claves. "Es un tópico que el deporte está lleno de valores, pero es una realidad. Cuando no existe el compromiso y la motivación, los resultados no llegan. Adquirí un compromiso con este nuevo estadio de mi vida. Dije voy a hacer lo máximo para normalizar esto y no dejar de hacer nunca lo que me gusta", destacó.

Creo que desde que debutó en el Dakar en 1998 hasta la actualidad ha habido cambios en su personalidad. "Creo que soy mejor persona, más capaz de entender a los demás. Trato de construir y sé escuchar más a los otros. Hubo un cambio cuando sufrí el accidente. Te das cuenta de que la vida puede cambiar ahora, en un segundo. Y ¿qué puedes hacer tú? Nada. Intentar adaptarte lo más rápido posible a ese cambio. Si no lo haces, estás perdido", comentó.

En las charlas en colegios y en empresas, tiene claro cuál es el mensaje que quiere transmitir. "Tenemos que valorar más lo que tenemos. A menudo no lo hacemos, siempre estamos quejándonos. Todo el día llegamos tarde y esto no puede ser. Hay que ser agradecido con todo lo que se hace. Y luego, ser conscientes de que las cosas pueden cambiar muy rápido, pero para nada debes tirar la toalla", aseguró.

A los jóvenes, les dice que los sueños están para perseguirlos. "A menudo nos dicen lo que tenemos y no tenemos que hacer. Pero, tienes que preguntarte: '¿Yo que quiero ser?' '¿Dónde quiero llegar?' Equivócate. Es preferible eso, que no que alguien te dirija la vida. La vida es un regalo, que está ahí y hay que vivirla. Es lo que creo, mi ideario, no de ningún manual", indicó.