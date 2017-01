Laia Sanz: "He preguntado a un piloto y me ha engañado"

Etiquetas

La piloto española Laia Sanz (KTM) ha mostrado su enfado tras finalizar la cuarta etapa del Rally Dakar, disputada este jueves entre las localidades de San Salvador de Jujuy y Tupiza, al ser "engañada" por otro piloto cuando le pidió una orientación al inicio de la carrera.

"No ha ido muy bien (la etapa). Estoy un poco enfadada porque en el primer trozo iba por el sitio correcto pero he dudado, porque el way point estaba 500 metros por delante de donde yo estaba. He vuelto un poco para atrás, he preguntado a un piloto y me ha engañado", declaró la catalana en declaraciones a la cadena Fox Sports.

La indicación del piloto, cuyo nombre no ha querido revelar Sanz, le ha desorientado por completo. "Me ha dicho que me había saltado dos way points. He vuelto atrás pensando que me los había saltado y no era así", explicó la piloto.

En una de las ediciones del Dakar en las que más presión ha reconocido sentir la de Corbera de Llobregat, este inoportuno incidente le ha costado perder una hora respecto al primer clasificado. Para finalizar, la piloto de KTM deseó como venganza particular a su oponente, aunque en tono de broma "que se pierda dos horas mañana".