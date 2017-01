Loeb: "La batalla con Peterhansel está de lo más reñida"

Etiquetas

El piloto francés Sébastien Loeb (Peugeot) reconoció que la batalla que mantiene con su compatriota Stéphane Peterhansel (Peugeot) por el liderato en coches del Dakar 2017 está "de lo más reñida" después de hacerse con el primer puesto tras adjudicarse la octava etapa del raid en su llegada a Argentina.

"En la etapa de hoy queríamos abrir el hueco, pero a falta de 80 kilómetros para la meta, al cruzar el vado de un río, hemos pinchado y perdido varios minutos cambiando la rueda. Es una lástima, porque hasta ese momento éramos los más rápidos", lamentó el alsaciano.

"La batalla con Stéphane (Peterhansel) está de lo más reñida. Rueda rápido y no comete errores. En fuera de pista logra ganarme tiempo", admitió. "En cualquier caso, es una bonita pelea. No estoy seguro de que Belén, en el desierto, sea verdaderamente mi terreno. Me da bastante respeto, la verdad, sobre todo porque salimos antes que las motos y no tendremos trazadas que seguir, lo cual complica aún más las cosas", dijo.

"Daniel (Elena) -copiloto- tiene ahora mucho trabajo por delante para preparar la carrera, sobre todo el fuera de pista. Se puede decir que nos va bien, pero no estamos a salvo de nada", sentenció Loeb, que manda en las cuatro ruedas con tan solo 1 minuto y 38 segundos de ventaja.