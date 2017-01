Sunderland: "Cuando he cruzado la meta, me he emocionado"

Etiquetas

El piloto británico Sam Sunderland (KTM), ganador del Rally Dakar 2017 en la categoría de motos, ha confesado estar "sin palabras" y que al cruzar la meta se ha "emocionado" porque llevar "el peso de la carrera" sobre sus hombros ha sido "tremendo".

"Estoy sin palabras. Increíble. Cuando he cruzado la meta, me he emocionado. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es un peso tremendo", declaró Sunderland tras terminar la carrera.

Sunderland recordó que es el primer Dakar que consigue finalizar y que lo ha hecho como líder de la clasificación, además de ser el primer británico en hacerse con la victoria. Además, aseguró que para él ha sido muy difícil y estresante, sobre todo por tener que permanecer tranquilo durante largos compases de la carrera.

"Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras. Ha sido difícil y estresante. He tenido que permanecer tranquilo y eso es lo que más me cuesta. Pero aquí estoy, lo he conseguido y no podría estar más contento", afirmó Sunderland.