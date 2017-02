Un total de seis jóvenes cacereños atravesarán con un coche antiguo el desierto del Sáhara en un rally solidario

Etiquetas

Un total de seis jóvenes cacereños, integrados en tres equipos diferentes, participarán en un rally solidario denominado 'Uniraid 2017', que se celebrará entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, en Marruecos, y que tiene como objetivo combatir la pobreza del norte de África a través de la entrega de material solidario.

CÁCERES, 6. (EUROPA PRESS)

Así, estos jóvenes estudian en la actualidad en la Universidad de Sevilla (US) diferentes carreras como Economía, Marketing, Derecho o Ingeniería Química, y se han integrado en tres grupos diferentes que son el Equipo Atlas con Gonzalo Martín de Prado y Miguel Carlos Puerto; el Equipo Tuareg, integrado por Luis Morillo Velarde y Eduardo González, y el Equipo Goldfish compuesto por Antonio Jesús Vázquez y Jorge Tejeda.

Todos ellos cruzarán unos 3.000 kilómetros, pasando por la montaña del Atlas y el desierto del Sáhara, en siete días sin GPS ni ningún dispositivo electrónico, según han explicado este lunes en la presentación de este iniciativa que ha tenido lugar en el ayuntamiento de la capital cacereña con la presencia de la concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera.

Cada equipo dispondrá únicamente de un coche clásico de más de 20 años de antigüedad, un mapa y una brújula que servirá para orientarse y poder entregar más de 30 kilos de material escolar, ropa y medicamentos en las aldeas que se encuentren en su trayecto. "Nuestro objetivo real es combatir la pobreza en todos los poblados de Marruecos y darles las herramientas necesarias para su subsistencia y desarrollo educativo", ha dicho este lunes el portavoz del equipo Atlas, Miguel Carlos Puerto.

Esta iniciativa nace de una organización nacional denominada Uniraid que tiene como objetivo que estudiantes con espíritu emprendedor de España, Andorra y Portugal diseñen un plan de empresa que les permita conseguir patrocinios necesarios para conseguir un coche de más de 20 años de antigüedad y material solidario para los niños de las aldeas más desfavorecidas del desierto marroquí.

De modo que supone todo un reto, pues el camino no es "nada" fácil ha reconocido Puerto, quien también tuvo la oportunidad de participar en la edición pasada. "No es fácil orientarse cuando es de noche y no tienes un punto de referencia en el desierto, ni tampoco es fácil sufrir cambios de temperatura", ha reiterado. Sin embargo, también ha indicado que tampoco es fácil "dejar atrás a niños que no tendrán una vida normal".

Aunque no hay una cifra exacta, ha dicho que en la edición pasada aproximadamente visitaron unas cinco escuelas y más de siete poblados, pero también ayudaron a gente que vivía en cabañas fuera de los mismos. Asimismo, señaló que aunque sus familiares y amigos creen que este proyecto es una "utopía" o un "desafío imposible", considera que "para cambiar las cosas", hay que "creer en utopías".

Por ello, una vez conseguidos los patrocinadores y el coche, estos chicos estarán el próximo 10 de febrero en la Plaza Mayor de Cáceres para que los cacereños también sean partícipes de esta aventura solidaria, con la entrega de material educativo, juguetes, ropa de abrigo y medicamentos, que posteriormente serán entregados a los más necesitados.

Los jóvenes estarán con sus respectivos coches de 12.00 a 17.00 horas para recoger material solidario, pero también para informar sobre el proyecto de la organización. También venderán camisetas, y realizarán sorteos entre los que participen, según ha detallado el portavoz del equipo Tuareg, Eduardo González. Además, todos los ciudadanos podrán firmar en los coches para tener una "representación simbólica" en esta actividad.