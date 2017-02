Todo lo que debes saber para no perderte nada de la Super Bowl 2017

Etiquetas

La madrugada del domingo al lunes, New England Patriots y Atlanta Falcons pelearán por ser campeones de la NFL en la edición número 51 de la Super Bowl. El gran partido es una gran oportunidad para que muchos neófitos se acerquen al maravilloso mundo del fútbol americano. ¿Cómo se puntúa? ¿Todo vale? ¿Cuántos jugadores hay en cada equipo? Aquí tienes una pequeña guía para seguir el partido y no morir en el intento.

¿Qué equipos juegan la Super Bowl 2017?

Los Patriots llegan tras derrotar en la final de la Conferencia Americana a los Steelers de Pittsburgh. Será la novena vez que disputen una Super Bowl, de las cuales han ganado en cuatro ocasiones: en 2002, 2004, 2005 y 2015. Si consiguen la victoria, quedarían a solo una Super Bowl del equipo más laureado, los Pittsburgh Steelers, con seis anillos.

Atlanta Falcons llega a la final al imponerse a Green Bay Packers por 44 a 21 y tras 18 años de espera. La última y única que jugó fue en la edición XXXIII frente a los Broncos de Denver en 1999. Nunca ha conseguido el anillo

¿Dónde se juega?

La gran final de la NFL se celebrará en el NRG Stadium de Houston, Texas. Se trata de un espectacular estadio de fútbol americano inaugurado en 2002 y con capacidad para 72.200 espectadores. Cuenta con techo retráctil y ya acogió la Super Bowl en 2004.

¿Qué día es y cómo se puede ver por tevisión?

El encuentro se disputará a partir de las 18:30 horas, hora local, las 00:30 horas de la madrugada del lunes en España (23:30 en Canarias), donde podrá verse a través de Movistar Deportes 2 (dial 56) así como en su canal #0 (dial 7).

¿Cuántos juegan a la vez?

Siempre hay once contra once en el campo, aunque los equipos tienen cerca de cincuenta jugadores activos. En el fútbol americano hay equipo de ataque y de defensa. Las sustituciones son ilimitadas siempre y cuando no haya doce hombres en el campo.

¿Cómo se puntúa?

Un touchdown vale 6 puntos, el field goal 3.El touchdown (TD), se produce cuando un equipo llega al final del campo del equipo contrario (endzone, que mide 10 yardas). Vale seis puntos y el que lo ha conseguido tiene derecho a una jugada extra en la que puede patear a palos por un punto extra o intentar entrar otra vez en la endzone en jugada ensayada desde la yarda 1 por dos puntos. La mayoría de las ocasiones, el equipo optará por chutar a palos y solo intentará la opción de dos cuando el marcador lo demande.

¿Cómo se avanza?

El campo mide 100 yardas y cada equipo que tiene el balón tiene que preocuparse de avanzar las siguientes diez yardas que tiene delante. El fútbol americano es un juego de conseguir yardas. Para recorreremos esas diez yardas (9 metros), dispone de cuatro jugadas (llamados downs) Si por ejemplo consigue avanzar quince yardas en el primer intento, ya habría conseguido ese primer down y la cuenta de cuatro comenzaría de nuevo desde el punto donde ha terminado la anterior jugada.

¿Cuando se despeja el balón (punt)?

Cuando un equipo llega al cuarto down y no ha conseguido las diez yardas de las que hablábamos en el anterior punto, tiene tres opciones. Jugársela (si no lo consigue deja el balón al equipo contrario en el punto donde acaba esa jugada), chutar a palos si está en distancia (dentro aproximadamente de la yarda 37 del contrario) o alejar el balón con un punt. El punt se chuta cuando un equipo se enfrenta a un cuarto down y está metido en su campo. Si un conjunto está en su yarda 30 en cuarto down y cuatro yardas por avanzar, entrará el equipo de punt y alejará el balón (salvo que necesiten remontar y quede poco tiempo) ¡No vale todo!Aunque pueda parecer que al portador del balón se le puede hacer de todo, no es así. Se le puede placar por las piernas y en el cuerpo, pero nunca golpeando a la cabeza del rival y agarrando la máscara del casco. Los golpes en la cabeza y agarrar la máscara tienen la penalización mayor del fútbol americano: 15 yardas. Tampoco se puede meter la mano por detrás y tirar hacia abajo por dentro de la coraza protectora. El efecto palanca puede producir lesiones gravísimas. ¡¡Si está permitido placar agarrando por el pelo!!

Lady Gaga será la estrella del descanso

La cantante que entonó el himno de EEUU en la anterior edición, tomará el relevo de la banda inglesa Coldplay para amenizar el espectáculo del descanso. Será el show más caro de la historia de la Super Bowl, costará unos 10 millones de euros y en él, la cantante 'volará' por los aires en el NRG Stadium de Houston.