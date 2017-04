Jesús Castellanos, elegido presidente de la Real Federación Española de Taekwondo

Etiquetas

La Asamblea General de la Real Federación Española de Teekwondo (RFET), que se celebró este sábado en Alicante, eligió por unanimidad a Jesús Castellanos como presidente de la institución para el presente ciclo olímpico.

Castellanos contó con el respaldo de 51 de los 52 componentes de la Asamblea General que estuvieron presentes en la reunión (hubo un voto en blanco). Esta candidatura fue la única que concurrió a las elecciones a presidente, en la que presentó 78 de los 81 avales posibles.

Tras ser elegido, Castellanos agradeció el respaldo recibido. "Quiero agradecer a todo el taekwondo español vuestro apoyo. Siempre lo he tenido pero, en especial, quiero hacerlo por el apoyo de los últimos meses, porque ha sido vital para poder seguir al frente y presentarme de nuevo a la presidencia", afirmó el presidente de la RFET.

"He sido candidato único a la elección de presidente de la RFET pero lo he hecho con el aval de 78 miembros de los 81 representantes de la Asamblea General. El 99% del taekwondo español me apoya: presidentes, clubes, técnicos, árbitros y, especialmente, deportistas de élite como Joel González, Nico García o Eva Calvo, entre otros", añadió.

Además, habló de la situación económica que se encontró cuando accedió a la RFET en 2005. "Accedí a la RFET en el año 2005, avalado por la gestión como presidente de la Federación Valenciana, a la que ayudé a salir adelante económicamente. Me encontré con una RFET absolutamente endeudada y en ruina con una deuda de más de un millón de euros", señaló.

"A día de hoy, la RFET presenta superávit y, en el plano deportivo, estamos fomentando el taekwondo a todos los niveles y nos avalan más de treinta medallas internacionales en categoría absoluta en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, Europeos y Copas del Mundo", apuntó.