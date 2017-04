Albert Ramos: "Estoy decepcionado porque hubiera sido una gran victoria"

Etiquetas

El tenista español Albert Ramos ha señalado este viernes tras caer frente al número uno del mundo Andy Murray en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó (2-6, 6-4 y 7-6[4]) que está "contento" por su juego desplegado pero "decepcionado" por perder en un duelo en el que podría haber logrado "una gran victoria" como sí hizo en los octavos del Masters 1.000 de Montecarlo.

"Sabe muy mal jugar en casa un partido tan difícil contra un jugador tan bueno, tener en el segundo set bastantes oportunidades que creo que las he jugado bastante bien, y en el tercer set sacar por el partido... Por un lado contento por el partido, creo que he jugado a gran nivel, y decepcionado porque hubiera sido una gran victoria", comentó en rueda de prensa.

En cuanto a Murray aseguró que mostró en la Pista Rafa Nadal por qué es el número uno de la ATP. "Es un gran jugador, se está acostumbrando a la tierra batida aunque en las primeras semanas le cuesta algo más. Pero es un gran competir y ha demostrado que es el número uno, está luchando aquí en un torneo que no es el más importante para él y está luchando hasta el final", destacó.

"La temporada no empezó muy bien en Australia, donde las condiciones de pista no son las mejores para mí, pero luego está yendo bastante bien. Los partidos perdidos han sido bastante competidos excepto la final de Montecarlo contra Rafa, no pude luchar contra él", comentó el catalán sobre su inicio de temporada.