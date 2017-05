Ana Boyer, apoya a Verdasco desde las gradas

Etiquetas

Un año más los rostros más conocidos del tenis español se dieron cita en la IV Edición del Charity Day del Mutua Madrid Open en el que mostraron su faceta más solidaria, y es que este año todos los beneficios recaudados irán dirigidos a la lucha contra la violencia de género.

EL MUTUA MADRID OPEN DA EL PISTOLETAZO DE SALIDA CON EL CHARITY DAY

Como no podía ser de otra forma, Ana Boyer acudió a la Caja Mágica de Madrid para estar al lado de su pareja, Fernando Verdasco, del que no se separa en ningún momento. Si bien la hija de Isabel Preysler se ha convertido en la acompañante de Fernando en cada uno de sus viajes, en esta ocasión no podía ser menos y Ana apoyó a su chico desde las gradas.

Ana Boyer no estuvo sola, y es que contó con el apoyo de sus cuñados Sara Verdasco y Juan Carmona con los que tiene una relación estupenda. Sin duda, Sara es una gran seguidora de su hermano y por ello siempre que puede la joven disfruta de sus partidos. En esta ocasión Sara apareció con la ayuda de las muletas y es que aún se está recuperando del grave atropello que le fracturó la pelvis y que le obligó a pasar un tiempo en silla de ruedas.

Entre el público, también estuvieron algunos rostros conocidos como fue el caso de Arancha de Benito y su familia y es que acudió acompañada por sus dos hijos y Agustín Etienne. También Iván Helguera disfrutó de la tarde de tenis en compañía de su mujer Lorena Casado.