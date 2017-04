Ana Boyer: "Con mis hermanos por parte de padre tengo muy poca relación"

Etiquetas

Un año más Ana Boyer se ha convertido en la encargada de presentar la nueva colección de la firma Pronovias en Barcelona y es que la joven es uno de los rostros conocidos de la firma de vestidos de novia. De lo más sonriente y feliz por el momento que está viviendo al lado de su pareja Fernando Verdasco, Ana quiso dejar claro que por el momento los planes de boda no entran en su vida.

CHANCE: Bueno, Ana, ¿Qué te parece la nueva colección de Pronovias?

Ana Boyer: La verdad que es una colección que me ha encantado, me ha parecido preciosa y sobre todo me han encantado los cortes sirena de los vestidos, los escotes y a mí me encanta la pedrería blanca y esta colección tiene mucha pedrería blanca.

ANA BOYER: "ALGÚN DÍA EN EL FUTURO SÍ ME GUSTARÍA CASARME PERO AHORA MISMO NO ESTÁ EN MIS PLANES"

CH: La mayoría de las mujeres siempre hemos soñado con el día de nuestra boda, con el vestido de novia. ¿Tú cómo te imaginas la tuya?

AB: Yo soy una de esas personas que no lo tiene claro y que yo creo que lo tendré claro a lo mejor el día que me decida a dar el paso, pero no es que me haya imaginado un vestido ideal, ni que tenga en la cabeza una idea de cómo quiero que sea mi boda y tal.

CH: ¿Entonces entiendo que hoy por hoy no tenéis planes de boda Fernando y tú?

AB: No, hoy por hoy no.

CH: ¿Pero ha habido pedida? Porque sabes que los medios insisten desde hace mucho tiempo en que estabais preparando la boda.

AB: Ya bueno, a mí me decían que me casaba ahora, yo creo que no sé si tendría ya que estar casada. Siguen insistiendo, esos rumores llevan mucho tiempo y seguirán saliendo pero no se puede hacer nada. Nosotros de momento no tenemos planes ahora mismo de casarnos y ya se verá. Algún día en el futuro sí me gustaría casarme pero ahora mismo no está en mis planes.

CH: ¿Y quién se casará antes, tu madre o tú? Porque tu madre bromeaba que por la lógica te tocaría a ti.

AB: Sí, pero nunca se sabe. Ni lo hemos comentado, porque como yo tampoco sé cuándo me casaré, pues no es algo que hayamos comentado. Podría ser cualquiera, incluso Tamara.

ANA BOYER: "CUANDO A ALGUNO LE LLEGA ALGUNA NOTICIA DE ESTE TIPO, SUELE HACER UN PANTALLAZO Y MANDARLA AL CHAT PARA QUE NOS RÍAMOS TODOS"

CH: Hablando de Enrique, el otro día leía que se ha abierto una cuenta en Tinder y decían: "Enrique Iglesias se ha abierto una cuenta en Tinder para ligar". ¿Se ha abierto una cuenta en Tinder?

AB: Pues probablemente no. No lo había leído ni lo había oído, pero estoy segura de que no.

CH: Tamara nos contó una vez que teníais un chat los hermanos.¿Bromeáis cuando salen noticias de este tipo? ¿Las comentáis?

AB: Sí, la verdad es que sí. Cuando a alguno le llega alguna noticia de este tipo, suele hacer un pantallazo y mandarla al chat para que nos riamos todos.

CH: O sea que os reís a menudo, ¿no?

AB: Sí, continuamente. Pero muchas de esas, por ejemplo, de Tinder, creo que no se ha enterado nadie, pero si nos enteramos sí.

CH: ¿Cuál es el secreto para que funcione tu relación con Fernando? Que ya lleváis unos añitos. ¿Cuál es la base de vuestra relación?

AB: Bueno, yo creo que nosotros congeniamos muy bien, conectamos muy bien y es muy fácil la relación; No se hace difícil, nos llevamos muy bien, no discutimos mucho y yo creo que nos lo pasamos muy bien el uno con el otro, entonces yo creo que si cada día estás feliz con la otra persona, tampoco hace falta poner mucho esfuerzo ni mucho trabajo ni nada. Funciona y yo creo que por eso está durando tanto.

ANA BOYER: "HAY QUE CONFIAR EN LA PERSONA QUE TÚ CONOCES Y SI FUNCIONAN LAS COSAS Y CONFÍAS EN ESA PERSONA, NO TIENE QUE HABER NINGÚN PROBLEMA"

CH: Bueno, de hecho, tú también has cambiado tu vida, que la has adaptado a él. Estás siempre con la maleta a cuestas, vas siempre donde va él, has dejado tu trabajo...

AB: Bueno, yo viajo con él mucho pero también estoy bastante en Madrid. Pero sí, siempre que puedo viajo con él seguro porque es verdad que él está todo el tiempo fuera, no viene a España y entonces me tengo que adaptar un poco para vernos.

CH: ¿Sabes que a raíz de la separación de Alba Carrillo con Feliciano López han salido muchos rumores? Ha salido incluso el nombre de Fernando, porque se hablan de fiestas, de tenistas, de chicas... ¿Tú confías plenamente?

AB: Sí, yo no tengo ningún problema con esas cosas y además, por lo que yo he conocido de Fernando no he visto esas cosas. No tengo ni idea de cuáles son exactamente los rumores, pero tú piensa que mi familia desde pequeños ya estamos un poco acostumbrados a que siempre haya rumores alrededor, entonces hay que confiar en la persona que tú conoces y si funcionan las cosas y confías en esa persona, no tiene que haber ningún problema.

CH: Tú que estuviste en la boda de Feliciano y de Alba. ¿Te sorprende todo lo que está pasando, cómo se han sacado las cosas?

AB: Bueno, sorprenderte claro, porque nunca sabes bien qué es lo que está pasando en una relación muchas veces, pero bueno, creo que más o menos ya lo tienen todo solucionado y nada, yo espero que les vaya muy bien a los dos.

CH: Quería preguntarte sobre el tema de la herencia de tu padre. ¿Ya por fin está todo solucionado?

AB: Sí, no estoy segura si queda algún último papeleo, pero está todo claro. Lo que hay que hacer ya o lo que queda por hacer está, según yo entiendo, totalmente cerrado, así que sí, el tema está zanjado o prácticamente zanjado.

CH: ¿Y cómo es tu relación con tus hermanos? Porque tu madre dice que por vuestra parte no hay ningún tipo de enfrentamiento, que no queréis ningún tipo de guerra.

AB: No, nosotros no queremos ningún tipo de guerra ni la hemos querido nunca. Yo es verdad que con mis hermanos por parte de padre tengo muy poca relación, siempre he tenido muy poca relación, pero cuando la he tenido, no ha sido nunca mala.

CH: Y de las cosas que se han dicho, ¿Qué es lo que más te ha dolido?

AB: Bueno, yo la verdad que a muchas de las cosas es que ni he escuchado. Yo tengo las ideas muy claras, sé lo que pasó con mi padre, lo que no, sé cómo era mi padre y entonces cualquier cosa que no me aportase a mí nada positivo, la verdad que no he hecho mucho caso. Entonces, no he dejado que ninguna de esas cosas me afecte.

CH: Además, está claro que para tu madre ha sido uno de los hombre más importantes de su vida...

AB: Sí, claro estuvieron 30 años juntos.

ANA BOYER: "YA TODO EL MUNDO TIENE CLARO QUE ME LLEVO MUY BIEN CON MARIO"

CH: ¿Y cómo es tu relación con Mario Vargas Llosa?

AB: Es muy buena. A mí lo importante es que mi madre esté feliz, por supuesto si está feliz con Mario, yo encantadísima, además es una persona encantadora y muy simpática y creo que se lleva bien con toda la familia.

CH: Entonces, ¿Crees que ya te dejaremos de preguntar si es verdad que te fuiste un día de casa porque llegó Mario?

AB: Bueno, no sé si algún día parará, pero eso yo creo que ya todo el mundo tiene claro, que me llevo muy bien con Mario, con mi madre, que no hay ningún problema. Yo creo que eso ya* no quedan dudas.

CH: Estos días también se ha publicado que tu madre ha roto su amistad con Elena Benarroch precisamente por una diferencia de un artículo que publicó Mario Vargas Llosa. ¿Es cierto que han roto la amistad?

AB: Pues no tengo ni idea. Yo es la primera noticia que he oído de esto. Siempre han sido amigas y la verdad que no me había enterado de nada de esto, así que no te puedo decir.

CH: Y bueno, ahora que empieza el tenis y Bodó, Barcelona, ¿Vas a poder quedarte unos días por aquí? Porque creo que Fernando este año no participa en el Godó.

AB: No, no participa en el Godó. Él está en Budapest, así que no.

ANA BOYER: "ME ENCANTARÍA SER MADRE ALGÚN DÍA EN EL FUTURO, PERO TODAVÍA SOY JOVEN"

CH: Lo de la boda hemos dicho que no hay planes, pero ¿te ves siendo madre?

AB: Algún día sí. No sé cuándo pero algún día seguro. Me encantaría ser madre algún día en el futuro, pero todavía soy joven.