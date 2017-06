Andy Murray se convierte en un superhéroe deportivo británico

Etiquetas

El tenista número uno del mundo, el británico Andy Murray, se ha convertido en un superhéroe deportivo británico antes de su regreso a las pistas de hierba en el Queens Club gracias a Under Armour, la marca global de innovación para el rendimiento y su colaborador oficial en material de ropa, calzado y accesorios.

La marca ha encargado a un artista gráfico que visualice a Andy Murray como 'superhéroe' deportivo reflejando su voluntad de hierro, su dedicación al entrenamiento y la "feroz" intensidad que le acompaña en la pista.

El diseño del superhéroe aparecerá por todo Londres en la recta final hacia el Campeonato Aegon esta semana, incluyendo su despliegue en el lienzo publicitario más grande de Europa, el famoso cine IMAX de Waterloo a partir del lunes.

Murray, un icono nacional, un superhéroe deportivo y cultural, se ha adjudicado el título en cinco ocasiones, más que ningún otro tenista masculino de la historia, en el Queen's Club.

Ese récord indomable, junto con el estatus de Andy como auténtico icono nacional y portaestandarte del tenis británico, son lo que han inspirado el diseño de su equipación Under Armour, en los patrióticos rojo, blanco y azul.

Creada específicamente para el Queen's, esta equipación combina los colores característicos de la bandera británica, la Union Jack, con la última innovación de Under Armour en términos de materiales, la tecnología Under Armour Threadborne, el tejido favorito de los deportistas Under Armour, formulado respetando los principios de ligereza, secado rápido, y que no se pegue.

"Los dibujos son geniales ¡y me alegro de que me hayan mazado un poco para que parezca más un superhéroe! Estoy deseando salir a la cancha con la nueva equipación puesta. Me siento de veras como en casa jugando sobre hierba y siempre me he sentido muy arropado tanto aquí como en Wimbledon, así que espero tener otra buena temporada sobre hierba", afirmó Murray.

David Boller, el artista encargado de dar vida al concepto, ha dibujado con anterioridad a algunos de los héroes más famosos del mundo, tales como el Spiderman de Marvel o el Batman de DC Comics. Para imaginar a Andy de superhéroe deportivo, Boller se inspiró en la feroz intensidad que le acompaña en la cancha, fusionando el audaz colorido de su equipación Under Armour, basada en la Union Jack, con sus proezas sobrehumanas en la pista.

"Andy Murray es sencillamente uno de los mejores deportistas del mundo. Su forma de jugar, esa brillantez marcando puntos combinada con su increíble intensidad y su deseo de luchar por cada bola hasta el final, le hacen parecer sobrehumano. Quería que mi ilustración le retratase como el tremendo deportista que es, un hombre que inspira a millones de personas y que es un verdadero superhéroe del deporte", dijo.