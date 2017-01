Los Bryan cierran a Carreño y García-López el camino hacia la final del Abierto de Australia

Etiquetas

Los españoles Pablo Carreño y Guillermo García-López no pudieron acceder a la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer ante los estadounidenses Mike y Bob Bryan por 7-6(1), 6-3.

El asturiano y el albaceteño aspiraban a jugar la segunda final de un 'grande' como pareja, tras la del año pasado en el US Open, pero no pudieron ante los veteranos gemelos estadounidenses, que no dieron demasiadas opciones tras llevarse el primer parcial en la 'muerte súbita'.

Carreño y García López no pudieron aguantar el 'break' de ventaja que tuvieron en la primera manga y en la segunda ya no tuvieron opciones de rotura ante los americanos que buscarán el título frente al finlandés Henri Kontinen y el australiano John Peers, que ganaron por un doble 6-4 a los australianos Marc Polmans y Andrew Whittington.

--RESULTADOS.

-Semifinales.

Henri Kontinen/John Peers (FIN/AUS/N.4) a Marc Polmans/Andrew Whittington (AUS) 6-4, 6-4.

Bob Bryan/Mike Bryan (USA/N.3) a PABLO CARREÑO/GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 7-6(1), 6-3.