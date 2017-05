Carla Suárez: "Me ha faltado ser más valiente, es lo que te hacer ganar el partido"

Etiquetas

La tenista española Carla Suárez lamentó no haber sacado más agresividad para evitar su derrota ante Coco Vandeweghe en octavos de final del Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, al tiempo que valoró de manera positiva su paso por la capital española tras tres partidos de alto nivel.

"El público ha estado toda la semana de 10. A veces es verdad que te hace ganar partidos y juegos. Hoy ha sido el caso, no el partido, pero ha hecho que el partido haya sido muy igualado, pero también yo tengo que saber responder y en el tercer set me ha faltado ser más valiente que es lo que te hacer ganar el partido", indicó tras salir vitoreada de la pista Arantxa Sánchez Vicario.

Por otro lado, la de Las Palmas de Gran Canaria negó verse victoriosa a pesar de lograr un 0-3 a favor en el tercer set. "Nunca lo pienso y menos con estas jugadoras que con su saque ganan muchos puntos. El 0-3 ha sido un poco irreal y rápido, en ningún momento pensaba que estaba ganado por el estilo de juego que tiene ella", comentó en rueda de prensa.

Suárez explicó que tiene como "única asignatura pendiente" sacar y apretar el puño en los partidos como le pide su entrenador. "A veces eso te hace ganar partidos pero he ganado muchos sin sacar el puño, pero siempre ayuda. Veo normal que me lo diga porque me ayuda a estar más enchufada, pero estoy pendiente de cómo hacer daño al rival", afirmó.

Con tres intensos partidos en Madrid, la canaria sacó como positivo su nivel de competición en una cita importante tras un inicio de año marcado por su lesión en el hombro. "Es complicado decir que me voy con sensaciones buenas pero he jugado tres partidos que hacía tiempo que no lo hacía en un torneo grande. Es importante estar muchas horas en la pista y vivir momentos igualados de cara a Roma y Roland Garros", indicó.

Sobre la cita en París, Suárez confió en sacar otra buena participación de la cita romana la próxima semana antes de afrontar el 'grande' francés. "Físicamente estoy bien. Para llegar con confianza a Roland Garros las victorias siempre ayudan pero sobre todo el día a día con una misma línea de juego. En tierra puedo hacer bastante daño", finalizó.