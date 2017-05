Carla Suárez: "Fui paciente porque sabía que había tiempo para recuperarme"

Etiquetas

La tenista española Carla Suárez afirmó tras superar la primera ronda del Mutua Madrid Open, donde estuvo un set abajo y 5-4 en contra en el segundo ante la china Peng Shuai, que supo ser "paciente" para esperar el momento de recuperarse, una receta que deberá aplicar también ante su siguiente rival, Carolina Wozniacki.

"Cuando estás un set abajo y también en el segundo, hay momentos que ves el final muy cerca, pero lo bueno es que el tenis es diferente y hasta el último momento no estás fuera. Fue un inicio complicado y no encontraba la manera de jugar contra ella, pero fui paciente, sabiendo que siempre hay tiempo para recuperarse", señaló Suárez en rueda de prensa.

La de Las Palmas de Gran Canaria recordó que tienen "pocas semanas" para jugar en España y que este torneo es "muy importante" para los jugadores españoles, por lo que el deseo de hacer "las cosas adecuadamente es duro". "Aquí hay mucha presión y siempre vamos a estar nerviosos sea primera o segunda ronda, sólo necesitamos lidiar con ello y lo que necesitamos es intentar concentrarnos en nosotros mismos y no dejarnos influenciar por estas cosas", advirtió.

Sobre su duelo ante la danesa Carolina Wozniacki, consideró que tendrá que ser "paciente". "Sé que ella es una jugadora 'top' y físicamente muy fuerte, tiene mucha experiencia y también es fuerte mentalmente, incluso si está abajo en el partido, siempre intenta volver y lo consigue muchas veces", comentó. "Trataré de jugar tan sólido como pueda, quizás intentar ser más agresiva que ella, pero sobre todo intentar ser muy paciente", añadió.

Suárez reconoció que el sábado tuvo "un pequeño problema" físico y que para estar "físicamente preparada" lo único que necesita es "jugar muchos partidos" y alabó al público de la Caja Mágica. "Siempre he dicho que me gusta jugar en la Central, en la Arantxa Sánchez o en la pista 3, porque puedes sentir a la gente, aunque la Central es mucho más abierta. Creo que la afición me apoya aquí y siempre es increíble, desde el principio hasta el último minuto me estuvieron animando y ese me ayudó bastante", remarcó.