Carla Suárez: "Ya puedo sacar para poder competir con las mejores"

La tenista española Carla Suárez advirtió que su lesión de hombro "va mejorando" y que al menos le permite ya sacar a un nivel "para poder competir con las mejores", mientras que subrayó sus ganas de jugar en el Mutua Madrid Open por las "pocas oportunidades" que hay en el circuito femenino de jugar en España.

"La lesión va mejorando, no está curada al cien por cien, pero me permite sacar con normalidad, no como me gustaría, pero a niveles buenos para poder competir con las mejores", señaló Suárez ante los medios en la Caja Mágica.

La canaria reconoció que tenía "muchas ganas de Madrid". "Tenemos pocas oportunidades de jugar en España y cuando lo hacemos intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sabemos de la dificultad porque en el cuadro están todas las mejores. El más importante es el primer partido, así que tengo que entrenar a tope e intentar disfrutar", aseguró.

Precisamente, sobre su estreno ante la china Peng Shuai, la de Las Palmas indicó que la conoce "bastante, sobre todo de muchos dobles". "Es peligrosa, saca muy bien, juega 'planito' pero tiene la inteligencia de saber variar y habrá que estar al máximo", comentó.

"Serena en todos estos años a veces renunciaba a una serie de torneos. Cuando está, es la máxima favorita, y sin ella todo puede estar un poco más abierto; en estos últimos meses ya lo ha estado y algunas lo han aprovechado. Será diferente, y debo desearle lo mejor porque como dicen todas las madres, tener un hijo es extraordinario", apuntó sobre la futura maternidad de la estadounidense.

En cambio, no quiso referirse a la presencia de la rusa Maria Sharapova. "Ya hablé en su momento. Es una más del cuadro, ya ha cumplido y no hay ningún problema", sentenció.