Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no se enfadó con los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por su denuncia al contrato del Open de Tenis y lo atribuye a "malentendidos", como ha indicado a preguntas de la prensa tras la entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad.

"No me enfadé porque no me suelo enfadar, no vale para nada. No me gustó. Me parece que es mucho mejor que se actúe de la manera más coordinada posible y así se lo dije, 'me lo deberíais haber dicho'", ha explicado.

Ellos le transmitieron que creían que ella lo sabía. "¿Cómo lo iba a saber si no me lo habías dicho?", ha preguntado. La alcaldesa ha enmarcado todo en el "tanto por ciento de malentendidos" que siempre existe.